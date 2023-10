Wielki wyczyn Winiarskiego! Dwa zwycięstwa w jeden dzień

Niemcy zwyciężyli z Włochami 3:1 w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich organizowanym w Brazylii. Choć już pierwszy set wskazywał na to, że to spotkanie będzie bardzo emocjonalne, to nie oni stawiani byli w roli faworytów. Włosi to przecież świeżo upieczeni wicemistrzowie Europy. Przypomnijmy, że w finale europejskiego czempionatu ulegli Polakom 0:3.

Już na początku pierwszego seta Niemcy wypracowali sobie kilka punktów przewagi, którą sukcesywnie starali się utrzymać. Udawało im się to do stanu 24:21. Wtedy stracili koncentrację i pozwolili Włochom na zdobycie trzech kolejnych punktów. W ostateczności w tej wojnie nerwów okazali się jednak lepsi.

W drugiej partii Włosi wyraźnie się obudzili - nie dali odskoczyć Niemcom, a potem zdobyli kilkupunktową przewagę (11:15). Podopieczni Winiarskiego byli bezradni, więc przegrali tego seta 18:25. Później było już jednak lepiej. Na ataku brylował rewelacyjny w tym turnieju Georg Grozer. 39-latek zdobył w tym meczu aż 31 punktów!

Ostatni set dopełnił sukcesu - Niemcy od początku narzucili tempo gry. Pod koniec sami złapali jednak zadyszkę i pozwolili się dogonić (23:22). Mimo nerwowej końcówki udało im się zachować chłodną głowę. Wygrali 25:23 oraz całe spotkanie.

To drugie zwycięstwo drużyny Winiarskiego w ciągu ostatnich 24 godzin. W nocy z wtorku na środę okazali się lepsi od gospodarzy turnieju. Zwycięstwo 3:1 z Canarinhos otworzyło im drzwi do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W tabeli zajmują obecnie drugie miejsce, ustępując Włochom jedynie w bilansie setów. Za nimi plasują się Kubańczycy z trzema punktami straty.

Reprezentacja Niemiec w nowożytnych igrzyskach wystąpiła tylko trzy razy - w 1972 roku jako gospodarze, a także w w 2008 i 2012 roku.

Swój ostatni występ - w Londynie - skończyli na ćwierćfinale, w którym przegrali z Bułgarią 0:3.

Karolina Potrykus, Polsat Sport