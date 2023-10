Ibrahimović ostro o Balotellim. Włoch nie pozostał mu dłużny

Do ciekawej wymiany "uprzejmości" doszło niedawno we włoskich mediach oraz mediach społecznościowych na linii Zlatan Ibrahimović - Mario Balotelli. Obaj znani ze swojego temperamentu i ciętego języka wymienili względem siebie kilka uwag.

Zaczęło się od wypowiedzi Szweda w ekskluzywnej rozmowie dla "La Gazzetta dello Sport". Ibrahimović został zapytany o porównanie obecnej gwiazdy AC Milan - Leao do byłego piłkarza tego klubu - Balotelliego.

- Kiedy jako dzieciak masz szansę wykorzystać swój talent, ale marnujesz taką możliwość, to przykre. Balotelli miał ich wiele, ale wszystkie zmarnował. Taka jest prawda. Leao nie jest jak Mario. To geniusz, co pozwala ci zrozumieć, dlaczego Leao jest tam gdzie jest, a Balotelli siedzi na trybunach - rzekł legendarny napastnik.

Na ripostę Włocha nie trzeba było długo czekać. Najpierw umieścił na Instagramie zdjęcie, na którym trzyma trofeum za zdobycie Ligi Mistrzów. Ten sukces osiągnął wraz z Interem Mediolan w 2010 roku. Co ciekawe, obaj krnąbrni piłkarze grali w barwach drużyny z czarnoniebieskiej części Mediolanu w latach 2007-2009. Szwedowi nigdy w karierze nie było dane sięgnąć po triumf w Pucharze Europy.

- W Manchesterze byłeś przestraszony, a ja chciałem wygrać. Rok później wygraliśmy Ligę Mistrzów, ale i tak Zlatan kocham cię - dodał Balotelli w nawiązaniu do sezonu 2008/2009, kiedy Inter rywalizował z Manchesterem United w Champions League i odpadł. Po tamtym sezonie "Ibra" zasilił szeregi Barcelony.

Obaj mają na koncie wiele sukcesów krajowych. Włoch z Interem trzykrotnie wygrał Serie A oraz dorzucił triumf w Coppa Italia. Razem z Manchesterem City sięgnął po zwycięstwo w Premier League i Pucharze Anglii. Obecnie 33-letni Balotelli jest piłkarzem tureckiego Adana Demirspor.

Dziewięć lat starszy Ibrahimović, mimo braku zwycięstwa w Lidze Mistrzów, może pochwalić się dwoma mistrzostwami Holandii z Ajaksem, pięcioma Włoch z Interem (trzykrotnie) i Milanem, czterema Francji z Paris Saint-Germain oraz Hiszpanii z Barceloną. Do tego wygrał Ligę Europy z Manchesterem United.