Wymowne słowa ekspertki o grze Igi Świątek. "Zdjęła nogę z gazu"

Świątek wróciła do gry o tron w kobiecym tenisie po zwycięstwie w Pekinie, gdzie w finale pokonała triumfatorkę tegorocznego US Open, Coco Gauff. Przypomnijmy, że Polka właśnie po wielkoszlemowym turnieju w Stanach Zjednoczonych straciła pierwsze miejsce w rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki.

Dla Polki bycie numerem dwa wcale nie oznacza gorszego scenariusza. Sama wielokrotnie podkreślała, że dzięki temu towarzyszy jej mniejsza presja i musi skupić się na wygrywaniu turniejów, zamiast patrzeć w rankingi. Takie podejście może szybko sprawić, że Świątek - chcąc, nie chcąc, odzyska prymat. Tym bardziej, że zaczyna wprowadzać do swojej gry nieco odmienne dla jej stylu elementy, co zauważyła Henley.

- Inne zawodniczki ze światowego touru mają się czego obawiać na myśl, że Iga może grać jeszcze lepiej. W turnieju w Pekinie nie popełniła żadnych niewymuszonych błędów. To ciekawe, że wielu zauważyło, że w drodze po zwycięstwo sięgała po inne narzędzia. Jedno z nich to ściągnięcie nogi z gazu i gra bliżej siatki. Myślę, że ma możliwości ku temu, aby robić to częściej. Być może jej woleje nie są najsilniejsze, ale i w tym obszarze ma jeszcze rezerwy. Widzieliśmy, że im częściej podchodziła do siatki, tym lepsze efekty - przyznała komentatorka i ekspertka, cytowana przez "tennisupdate.com".

Dziennikarze tego portalu udostępnili również nagranie, na którym widać, jak Świątek trenuje grę backhandem.

When Iga Swiatek tries one handed backhand 💥pic.twitter.com/HAPeugyhJz — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 20, 2023

Być może zmiana stylu gry sprawi, że Polka będzie jeszcze bardziej niebezpieczna dla swoich rywalek. Przekonamy się o tym jeszcze w tym roku kalendarzowym podczas turnieju WTA Finals, w którym udział weźmie osiem czołowych tenisistek rankingu. Aby Świątek mogła wejść w 2024 rok jako pierwsza "rakieta" świata, musiałaby liczyć na zwycięstwo i jednocześnie wczesne odpadnięcie z turnieju Sabalenki.