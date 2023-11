Według informacji podanych przez japońskie media Maciej Skorża nie przedłuży swojego kontraktu z zespołem Urawa Reds. To oznacza, że polski trener już niedługo opuści ekipę z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Skorża na początku czerwca 2022 roku z powodów osobistych zdecydował się odejść z Lecha Poznań. Po przerwie Polak wrócił na ławkę trenerską, kiedy w lutym 2023 roku objął ekipę Urawa Reds. Razem z japońskim zespołem sięgnął po zwycięstwo w Azjatyckiej Lidze Mistrzów w sezonie 2021/2022.

Jak się okazuje, Skorża już niedługo może odejść z ekipy z Kraju Kwitnącej Wiśni. Według informacji przekazanych przez dziennikarzy Nikkan Sports, włodarze klubu z siedzibą w mieście Saitama zaproponowali Polakowi przedłużenie kontraktu. Ten jednak odmówił, co oznacza, że już niedługo opuści ławkę trenerską azjatyckiego zespołu. Warto bowiem przypomnieć, że jego obecna umowa obowiązuje do końca stycznia 2024 roku.

Skorża to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich trenerów. Podczas swojej kariery sięgnął po cztery mistrzostwa Polski, trzy puchary i jeden superpuchar Polski. Do tej pory prowadził takie ekipy jak: Wisła Kraków, Legia Warszawa czy Lech Poznań. Jeszcze nie wiadomo, do jakiego zespołu może trafić w przypadku odejścia z Urawa Reds.

AA, Polsat Sport