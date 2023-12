Siatkarz PlusLigi pod wrażeniem tego, co dzieje się w Polsce. "Gratuluję Polakom"

26-letni reprezentant Rumunii przed transferem do PlusLigi zebrał sporo doświadczenia w dobrych europejskich ligach - francuskiej i niemieckiej. Był zawodnikiem takich zespołów, jak AS Cannes i VfB Friedrichshafen. Zdobył kilka cennych trofeów - mistrzostwo Francji (2021), Puchar Francji (2022) i Puchar Niemiec (2019). Do Bełchatowa trafił z drużyny Chaumont Volley-Ball 52, z którą w sezonie 2022/2023 wywalczył wicemistrzostwo Francji.

ZOBACZ TAKŻE: Jeden set emocji, trzy dominacji! Jurajscy Rycerze wygrali i wyprzedzili Trefl w tabeli

Polskie rozgrywki stawiają przed siatkarzami bardzo wysokie wymagania, ale Aciobanitei w barwach Skry szybko pokazał, że jest w stanie im sprostać. Po transferze do zespołu z Bełchatowa z miejsca stał się jego podstawowym zawodnikiem. W obecnym sezonie Plusligi rumuński przyjmujący zagrał w ośmiu meczach. Zdobył w nich 110 punktów, co daje mu średnią 13,75 na mecz. Najwięcej, 23 punkty, zapisał na swoim koncie w wygranym przez bełchatowian 3:2 spotkaniu z PSG Stalą Nysa. Został też wybrany MVP tych zawodów.

Po kilku miesiącach spędzonych w Polsce plusligowy nowicjusz wypowiada się o naszej siatkarskiej ekstraklasie z dużym entuzjazmem. - Poziom rozgrywek jest niesamowity. To jest zdecydowanie jedna z najtrudniejszych i najlepszych lig na świecie. Jestem bardzo zadowolony, że gram w Polsce i mogę się sprawdzać w lidze, w której jest tak dobry poziom - mówi Aciobanitei w rozmowie z oficjalną stroną internetową rozgrywek (PlusLiga.pl).

Aciobanitei dodaje, że jest pod wrażeniem tego, jak wiele pracy poświęcono, by siatkówka w Polsce stała na bardzo wysokim poziomie i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jego zdaniem właśnie dzięki temu wysiłkowi polskie drużyny odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej.

- W ostatnich latach Polacy byli mistrzami świata, teraz są też mistrzami Europy i zdobywcami Ligi Narodów. W przyszłym roku reprezentacja Polski będzie walczyła o zwycięstwo w igrzyskach olimpijskich. Jak patrzę na to wszystko co się dzieje w Polsce jeśli chodzi o siatkówkę, to jestem pod dużym wrażeniem i gratuluję Polakom tak wysokiego poziomu gry - mówi gracz PGE GiEK Skry Bełchatów i ćwierćfinalista tegorocznych mistrzostw Europy siatkarzy.

GW, Polsat Sport