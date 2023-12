Liga Mistrzyń: PGE Rysice Rzeszów - Asterix Avo Beveren. Kiedy mecz? O której godzinie? Transmisja TV oraz stream online

W ramach 4. kolejki Ligi Mistrzyń rzeszowianki podejmą belgijskie Asterix Avo Beveren. W pierwszym strarciu tych drużyn zwyciężył polski zespół (3:1). Kiedy mecz PGE Rysice Rzeszów - Asterix Avo Beveren? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Wtorkowy mecz będzie starciem drugiej z czwartą drużyną tabeli grupy D. Rzeszowianki do tej pory dwukrotnie triumfowały. Najpierw z Allianz MTV Stuttgart 3:2, a potem z dzisiejszym przeciwnikiem - Asterix Avo Beveren 3:1. Lepsze od ekipy Rysic okazały się tylko zawodniczki A. Carraro Imoco Conegliano. W tym spotkaniu dwa pierwsze sety zdecydowanie należały do drużyny z Włoch (25:15, 25:15). W trzeciej odsłonie rzeszowianki dobrze blokowały i skutecznie grały w ofensywie - wygrywając w środku seta aż osiem piłek z rzędu. W odwróceniu wyniku nie pomogła, zaciągnięta z ławki rezerwowych, Joanna Wołosz. Gospodynie dociągnęły wynik do końca i wygrały trzeciego seta 25:17. Czwarta, ostatnia partia meczu była najbardziej zacięta. Po grze na przewagi zarówno seta (28:26), jak i całe spotkanie wygrała drużyna Imoco Conegliano.

ZOBACZ TAKŻE: Zespół Stysiak rozbił rywalki, Polka bardzo skuteczna

Zawodniczki Asterix Avo Beveren w tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń jeszcze nie triumfowały. W trzech meczach udało im się ugrać zaledwie seta - w pierwszym starciu z rzeszowiankami. Z Immoco Conegliano oraz Allianz MTV Stuttgart przegrywały do zera. Belgijski zespół na krajowym podwórku radzi sobie bardzo dobrze. Plasuje się na drugiej pozycji w tabeli, mając na swoim koncie sześć zwycięstw i jedną porażkę (na siedem meczów).

Kiedy mecz PGE Rysice Rzeszów - Asterix Avo Beveren? O której godzinie?

Transmisja meczu PGE Rysice Rzeszów - Asterix Avo Beveren w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.00.

KZ, Polsat Sport