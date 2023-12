Gwiazda reprezentacji Polski potwornie kontuzjowana. Kiedy wróci do gry?

Na powrót do gry Zuzanny Góreckiej, po koszmarnej kontuzji kolana, czekają nie tylko kibice ŁKS-u Commercecon Łódź, ale również reprezentacji Polski. Przyjmująca walczy o to, aby jak najszybciej wrócić na siatkarskie parkiety. Niedawno wypowiedziała się na ten temat w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Górecka nabawiła się bardzo poważnej kontuzji kolana pod koniec ubiegłego sezonu, kiedy jej ŁKS rywalizował w finale Tauron Ligi z ówczesnym Developresem Bella Dolina Rzeszów - dzisiaj PGE Rysicami. W drugim finałowym starciu w tie-breaku gwiazda reprezentacji Polski uszkodziła łękotkę. Kibice na trybunach zamarli. Było wiadomo, że to coś poważnego. Siatkarka musiała opuścić parkiet na noszach. Konieczny był zabieg rekonstrukcji więzadła przedniego krzyżowego. Było jasne, że siatkarkę czeka długa przerwa w grze.

ZOBACZ TAKŻE: Klub PlusLigi ogłosił bankructwo. Gwiazdy zostały "na lodzie"

Górecka od tamtej pory rozpoczęła mozolną walkę o powrót do zdrowia i zarazem na boisko. Jest duża szansa, że już na początku 2024 roku będzie można zobaczyć przyjmującą w akcji. Na razie sama zainteresowana wróciła do treningów.

"Wróciłam na treningi siatkarskie, ale do pełnej dyspozycji jeszcze troszkę czasu potrzebuję. Trzymajcie kciuki i niebawem się widzimy. (…) Każdy dzień poświęcam na to, żeby jak najszybciej wrócić do formy. Po nowym roku widzimy się na parkietach. Miejmy nadzieję, że początek 2024" - napisała Górecka na Instagramie.

Powrót Góreckiej do gry jest istotny nie tylko dla fanów ŁKS-u, ale i reprezentacji Polski, która latem zagra po wielu latach przerwy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Dla zawodniczki łódzkiego klubu pierwsze miesiące po powrocie do gry mogą zatem okazać się szalenie ważne, aby przekonać do siebie Stefano Lavariniego i znaleźć się w kadrze.