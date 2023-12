Kolejny dzień zmagań w Tomaszowie Mazowieckim za nami. Jak wypadli Polacy?

Polak uzyskał swój najlepszy w tym sezonie wynik 34,89 i przegrał tylko z Kanadyjczykiem Laurentem Dubreuilem - 34,73 oraz Chińczykiem Tingyu Gao - 34,79. Marek Kania zajął 13. miejsce - 35,31. W grupie B startowała trójka Polaków. Najszybciej z nich pojechał Piotr Michalski (35,92).

Warto zaznaczyć, że Żurek okazał się najszybszym Europejczykiem na tym dystansie i przegrał tylko z medalistami olimpijskimi z Pekinu. Dubreuil to wicemistrz na 1000 m, a Gao mistrz na 500 m.

To trzecie polskie podium w Tomaszowie Mazowieckim. W piątek trzecia na 500 m była Andżelika Wójcik, a w sobotę również trzecie miejsce zajęły biało-czerwone w wyścigu drużynowym.

- Dzisiaj rano wstałem i powiedziałem sobie, że jak nie dzisiaj, to kiedy. Udowodniłem, że jestem w stanie rywalizować z najlepszymi. To też zasługa tej publiczności, która niesamowicie niesie, to coś pięknego - powiedział Żurek przed kamerą Polsat Sport.

Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, przyznał, że spodziewał się wysokiego miejsca Żurka. Nie był tylko pewien, na jakim dystansie spinter zaprezentuje swoje wysokie umiejętności. Brał pod uwagę także występ na 1000 m.

- To dobry prognostyk przed styczniowymi mistrzostwami Europy na dystansach. Damian, startując przed własną publicznością, pokazał bardzo dużą odporność na stres. Andżelika Wójcik ma ogromny potencjał, ale jej początek sezonu był poniżej oczekiwań. Ten start pozwoli jej wrócić do świetnych przejazdów, kiedy wygrywała zawody Pucharu Świata, kiedy biła rekord Polski - powiedział Niedźwiedzki.

Start na 1000 m kobiet wygrała po raz drugi w sezonie, liderka PŚ Japonka Miho Takagi (1.15,28). Karolina Bosiek była 10. (1.17,62). W grupie B wystąpiły cztery Polki, a najlepszą z nich okazała się Iga Wojtasik (1.19,32).

Holender Patrick Roest zwyciężył 5000 m (6.18,01). W grupie B, jedyny z biało-czerwonych, Szymon Palka był 23. (6.46,04)

Rywalizację trzydniowych zawodów w Polsce zakończył bieg masowy kobiet. Magdalena Czyszczoń dzięki punktowi wywalczonemu na jednej z premii została sklasyfikowana na 11. pozycji. Olga Piotrowska była 19. Wyścig wygrała Holenderka Irene Schouten.

Kolejne zawody Pucharu Świata zaplanowano w dniach 26-28 stycznia w Salt Lake City.

