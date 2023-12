Znowu poprowadzi siatkarską kadrę! "Nie było mnie tu 20 lat"

Siatkarska reprezentacja Chorwacji kobiet wejdzie w 2024 rok z nowym trenerem. 37-letniego Turka Ferhata Akbasa zastąpi Igor Arbutina, dla którego będzie to powrót do kraju po 20 latach, spędzonych za granicą.

Arbutina prowadził w przeszłości reprezentację Chorwacji juniorów (2000-2002), był asystentem kilku selekcjonerów pierwszej drużyny męskiej, a przez moment samodzielnie prowadził nawet kadrę drużyny z Bałkanów (2002-2003). Ostatnie 20 lat spędził za granicą, z czego aż kilkanaście na Półwyspie Arabskim, gdzie prowadził Al Rayyan, Al Ahli i Al Arabi oraz dwukrotnie (2007-2010 i 2012-2014) męską reprezentację Kataru.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda reprezentacji Polski potwornie kontuzjowana. Kiedy wróci do gry?

- Jestem wdzięczny Chorwackiemu Związkowi Piłki Siatkowej za tę szansę. Nie było mnie tu 20 lat i nie mogę się już doczekać rzucenia się w wir pracy z kadrą. To wielkie wyróżnienie - powiedział tuż po oficjalnej prezentacji Arbutina.

Siatkarska federacja Chorwacji liczy na to, że 51-latek pójdzie śladami... Zlatko Dalicia, selekcjonera piłkarskiej reprezentacji "Vatrenich".

- Chcemy, żeby Igor był dla nas kimś takim, jak Zlatko Dalić dla kadry piłkarskiej. On również przed objęciem reprezentacji Chorwacji pracował na Półwyspie Arabskim, a potem osiągnął z naszymi piłkarzami spore sukcesy. Arbutina jest niewątpliwie szkoleniowcem światowej klasy, a zatrudniając go mamy gwarancję, że trener przez pełne 12 miesięcy w roku będzie na miejscu, co ma ogromne znaczenie w kontekście planów na odmłodzenie kadry - powiedział Frane Żanić, prezes Chorwackiego Związku Piłki Siatkowej (HOS).

Co ciekawe, Żanić był ostatnim Chorwatem, który prowadził tamtejszą kadrę siatkarek. Obecny prezes HOS wcielił się w rolę selekcjonera ekipy z Bałkanów na Igrzyskach Śródziemnomorskich w Tarragonie w 2018 roku, przejmując awaryjnie drużynę po nagłym odejściu Igora Lovrinova. Od tamtej pory zespół prowadzili już szkoleniowcy zagraniczni: Włoch Daniele Santarelli (2018-2021) i Turek Ferhat Akbas (2022-2023), były trener Chemika Police, pod wodzą którego Chorwatki po raz pierwszy w historii zagrały w Lidze Narodów.

RI, Polsat Sport