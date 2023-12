Czarne chmury nad trenerem Barcelony. Xavi zostanie zwolniony?

Sześć porażek Xaviego w 14 meczach Ligi Mistrzów to najgorszy współczynnik zwycięstwo wśród hiszpańskich trenerów Barcelony. Tyle samo porażek Pep Guardiola zanotował w... 52 meczach. Inny legendarny szkoleniowiec "Blaugrany" - Luis Enrique w 33.

📊 Xavi Hernández jestem hiszpańskim trenerem z największą liczbą porażek w historii Barcelony w rozgrywkach Ligi Mistrzów. [@LaLigaenDirecto]



◽ 6 porażek Xaviego w 14 meczach (43%).

◽6 porażek Luisa Enrique w 33 meczach (18%).

◽ 6 porażek Guardioli w 52 meczach (12%). — BarcaInfo (@_BarcaInfo) December 14, 2023

FC Barcelona od trzech miesięcy nie wygrała meczu więcej niż jedną bramką. Jej wyniki, ale i styl gry pozostawiają wiele do życzenia. Według katalońskich dziennikarzy, niektórzy piłkarze zaczynają kwestionować wiedzę i doświadczenie Xaviego. Sam szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. - Martwię się, to normalne. Zespół nie wygląda dobrze. Zaliczyliśmy dwa negatywne wyniki i musimy się poprawić. Musimy być wobec siebie krytyczni. Cel został osiągnięty, mamy awans, ale musimy się poprawić - mówił 43-latek na konferencji prasowej .

Prezes "Barcy" - Joan Laporta był do tej pory bezkrytycznym obrońcą Xaviego, ale jak informuje radio "Esport3", Laporta tuż po zakończeniu środowego meczu z Antwerpią udał się do szatni zespołu. Towarzyszyli mu członkowie zarządu, a sam prezes nie był w najlepszym humorze.

Jako trener Barcelony Xavi rozegrał 22 mecze w europejskich pucharach. Wygrał tylko 8 z nich, wielokrotnie upokarzając się taktycznie. Jego posada wisi na włosku, ale kapitan zespołu wspiera swojego byłego kolegę z boiska. - Zgadzam się ze wszystkim, co mówi Xavi - mówił Sergi Roberto. - Chcemy wygrywać, nawet mimo bycia w fazie budowy. Awansowaliśmy do drugiej fazy Ligi Mistrzów, a w lidze będzie walczyć do samego końca. Jesteśmy zjednoczeni, a dobra dynamika przyjdzie.

Katalońskie media są bezlitosne: "Żenada" - pisze "L'esportiu", "Bez przebaczenia" - grzmi "Mundo Deportivo", "Dosyć już" - wtóruje "Sport", który informuje też jakoby Joan Laporta był oburzony ostatnimi wynikami i grą zespołu. Jego cierpliwość maleje z dnia na dzień.

DW, Polsat Sport