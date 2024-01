Spektakularna bitwa Świątek i Hurkacza w mikście. Polska wicemistrzem United Cup!

Reprezentacja Polski od początku pokazywała moc podczas United Cup. Biało-Czerwoni ograli w fazie grupowej Brazylię i Hiszpanię, a następnie radzili sobie z kolejnymi rywalami w play-off. Pokonali Chiny i Francję, a w wielkim finale spotkali się z Niemcami.

Jako pierwsza w niedzielę na kort wyszła Iga Świątek. Liderka światowego rankingu wykonała zadanie zgodnie z planem, pokonując Angelique Kerber 6:3, 6:0. Później swoje spotkanie rozegrał Hubert Hurkacz. Wrocławianin wygrał pierwszy set przeciwko Alexandrowi Zverevowi, ale później uległ rywalowi w dwóch kolejnych. W konsekwencji w finałowej rywalizacji był remis 1:1.

O wszystkim miała zdecydować więc gra w mikście. Świątek i Hurkacz zmierzyli się z Laurą Siegemund oraz Alexandrem Zverevem. Pierwszy set tej potyczki padł łupem Niemców. Przełamali oni raz polską ekipę - przy stanie 1:1 - i później utrzymywali wypracowaną w ten sposób przewagę. Set zakończył się zwycięstwem naszych zachodnich sąsiadów 6:4.

W drugiej odsłonie sytuacja wyglądała zgoła inaczej. To Biało-Czerwoni przełamali przeciwników już w drugim gemie, a po chwili odskoczyli im do stanu 3:0. Później jednak Niemcy zdołali wrócić i znów było po równo - 5:5. Następne dwa gemy padły natomiast łupem Polaków, którzy doprowadzili dzięki temu do remisu 1:1 w meczu.

W tej sytuacji konieczny był dodatkowy set - rozgrywany w formie super tie-breaka do 10. Polacy rozpoczęli go bardzo źle, bo od straty trzech punktów. Następnie zdołali zdobyć jeden, ale Niemcy odpowiedzieli kolejnymi trzema oczkami. W końcu tablica wyników wskazała rezultat 9:4. Ostatnie słowo należało do Siegemund i Zvereva, którzy przypieczętowali zwycięstwo 10:4.

Iga Świątek/Hubert Hurkacz - Laura Siegemund/Alexander Zverev 4:6, 7:5, 4:10

JŻ, Polsat Sport