25:6! Reprezentacja Polski siatkarzy rozgromiła rywali

Reprezentacja Polski rozpoczęła spotkanie bardzo zdecydowanie i bez niepotrzebnego rozproszenia, które w meczach ze słabszymi rywalami, nie raz dawało o sobie znać. Koncentracji nie zakłócił również fakt, że do tego starcia Estonia przystąpiła bez swojego lidera Tristana Tahta, który nabawił się urazu kostki. Biało-czerwoni kontrolowali tę odsłonę od pierwszej do ostatniej piłki i choć w drugiej części seta Estończycy poprawili swoją grę w obronie i zmusili gospodarzy do znacznie dłuższych akcji, podopiecznym Sebastiana Pawlika cierpliwie zamieniali na punkty wymagające wymiany. Ostatecznie nasi siatkarze wygrali inauguracyjną partię 25:19.

Drugi set układał się jeszcze lepiej. Polscy siatkarze, dzięki bardzo skutecznej grze i błędach po stronie rywali, zbudowali wysoką przewagę (7:1), którą stopniowo powiększali (15:3). Bardzo dobrze funkcjonował blok Polaków, którego z kolei nie widzieliśmy w grze Estończyków. Polski rozgrywający Błażej Bień z dużym komfortem testował różne warianty gry, a 60-procentowa skuteczność w ataku, najlepiej potwierdzała, że dokonywane przez niego wybory były słuszne. Pod koniec seta, podobnie jak w poprzedniej partii, Sebastian Pawlik wprowadził na boisko zmienników Artura Beckera i Mateusza Jańczyka, którzy zaprezentowali równie wysoki poziom, co ich koledzy. To właśnie Jańczyk wykorzystał piłkę przechodzącą i zamknął set imponującym wynikiem 25:6.

W trzeciej partii trener Pawlik pozostawił na boisku Artura Beckera, Mateusza Jańczyka i Kamila Urbańczyka oraz wprowadził Wiktora Gołębiowskiego i Stanisława Chacińskiego. Na libero cały mecz rozgrywał Maksymilian Granieczny, a z wyjściowej szóstki na parkiecie pozostali Igor Rybak i Jakub Kiedos. Gra w dalszym ciągu toczyła się pod dyktando Polaków, którzy nie stwarzali Estończykom najmniejszych szans. Biało-czerwoni punktowali w każdym elemencie i powoli zmierzali do zakończenia spotkania. W końcówce na parkiecie zameldował się Stanisław Dróżdż. Bez większych problemów reprezentacja Polski sięgnęła po kolejne punkty i przypieczętowała zwycięstwo wynikiem 25:15.

Wyniki meczów reprezentacji Polski na turnieju EEVZA 2024:

2024-01-09: Polska – Łotwa 3:0 (25:14, 25:19, 25:19)

2024-01-10: Polska – Ukraina 3:1 (25:19, 25:15, 27:29, 25:23)

2024-01-13: Polska – Estonia 3:0 (25:19, 25:6, 25:15)

2024-01-14: Azerbejdżan – Polska (niedziela, godzina 17.00).

RM, Polsat Sport, pzps.pl