Janaina Prazeres to brazylijska modelka "Playboya", która przez sztuczną inteligencję została nazwana "kobietą idealną" - biorąc pod uwagę wszystkie proporcje jej ciała. Niedawno wystąpiła w pierwszej międzynarodowej sesji dla najbardziej znanego magazynu dla panów. Okładkę postanowiła zadedykować... Leo Messiemu. To jednak nie wszystko.

Po tym jak Prazeres została okrzyknięta kobiecym ideałem w związku z jej proporcjami ciała, pojawiła się na okładce norweskiego "Playboya". To pierwsza międzynarodowa sesja dla Brazylijki, która w wywiadzie zadedykowała swój debiut Messiemu.

- Jeżeli osoba na okładce jest perfekcyjną kobietą na świecie, to wydaje mi się, że sprawiedliwie będzie, jak zadedykuję ją najwspanialszemu piłkarzowi w dziejach. Moją intencją jest uhonorowanie cię i podarowanie ci tego, co dzisiaj jest dla mnie najcenniejsze - moją pierwszą międzynarodową okładkę. Zasłużyłeś na to - powiedziała Prazeres.

ZOBACZ TAKŻE: Założyła do programu prześwitującą sukienkę. Znana prezenterka wywołała burzę

Brazylijka nie szczędziła komplementów pod adresem Argentyńczyka.

- Messi to piękny mężczyzna, który posiada nieskazitelną posturę zawsze i wszędzie - pod każdym względem - przyznała.

Gwiazda Playboya zapozowała nago i zwróciła się do Messiego. "Zasłużyłeś na to" Zobacz galerię

KN, Polsat Sport