Piłkarski gwiazdor uzależniony od seksu? "Zanim go poznałam spał z 200 kobietami"

Wanda Nara i Mauro Icardi pobrali się w 2014 roku. Oboje doczekali się dwóch córek. Zanim jednak ułożyli sobie życie rodzinne, kobieta borykała się z dużym problemem związanym ze swoim partnerem. W wywiadzie telewizyjnym zdradziła, że ten sypiał z innymi kobietami, a było ich ponad 200!

- 200 kobiet przewinęło się przez jego łóżko zanim ja się w nim pojawiłam. Byłam totalne zdruzgotana. Pamiętam ból, który mi towarzyszył. Brałam ibuprofen co cztery godziny - powiedziała.

Małżonka Icardiego zdradziła szczegóły dotyczące relacji piłkarza z kobietami. Potrzebował do tego kilku telefonów komórkowych, których Nara szybko się pozbyła.

- Korzystał z czterech telefonów komórkowych, ponieważ kobiety dzielił na kontynenty, na jakich się znajdowały. To szaleństwo. Jeden z tych telefonów był "normalny". Odbierał z niego połączenia z klubu. Pozostałe numery należały do kobiet. Wzięłam te telefony, rozejrzałam się dookoła i wyrzuciłam je do wody. On zaczął szukać ich pod poduszką, gdziekolwiek. Nawet mu w tym pomagałam, ale nigdy ich nie znalazł - zaznaczyła.

Wanda jest nie tylko żoną 30-letniego Icardiego, ale i jego agentką. Argentyńczyk podpisał latem zeszłego roku kontrakt z Galatasaray. W 27 meczach strzelił 17 goli.