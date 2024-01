W drugiej rundzie Australian Open Iga Świątek mierzyła się z Danielle Collins. Jako pierwsza swoją rywalkę przełamała Amerykanka, która prowadziła w pierwszym secie 3:1. Świątek szybko odrobiła straty i doprowadziła do stanu 3:3. Ostatecznie lepsza w pierwszej partii była liderka rankingu WTA, która wygrała 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek nie zdradziła tego dziennikarzom z Australii! Polka zakryła twarz! „Tylko Rolling Stones”

Po tym, jak Świątek na otwarcie drugiego seta przełamała przeciwniczkę, wydawało się, że lada chwila Polka wygra całe spotkanie. Od tamtego momentu Collins... wygrała pięć gemów z rzędu. Choć tenisistka z Raszyna wróciła jeszcze do gry i odrobiła część strat, Amerykanka triumfowała w drugiej partii 6:3.

Decydujący set rozpoczął się dobrze dla Collins - od przełamania serwisu Świątek. Niedługo potem Amerykanka dołożyła kolejne przełamanie, ale to nie zniechęciło Polki. Tym razem to liderka rankingu WTA wygrała pięć gemów z rzędu i triumfowała 6:4, tym samym wywalczając awans do kolejnej rundy Australian Open.

Teraz rywalką Polki będzie Linda Noskova. Czeszka urodziła się w listopadzie 2004 roku. Przygodę z tenisem rozpoczęła w wieku siedmiu lat w czeskim mieście Valašské Meziříč. W 2018 roku przeprowadziła się do Přerovu, by tam zająć się profesjonalnym graniem. Noskova zadebiutowała w 2019 roku podczas rundy kwalifikacyjnej do ITF Women's World Tennis Tour w Torino. Rok później wzięła udział w Prague Open, WTA Challenger Tour - do tego turnieju otrzymała "dziką kartę", ale odpadła bardzo szybko, bo już w pierwszej rundzie uległa Mayar Sherif.



Dla Noskovej 2022 rok był przełomowym w karierze - zakwalifikowała się do głównej drabinki French Open i dzięki temu stała się najmłodszą czeską tenisistką, która wzięła udział w turnieju głównym od czasów Nicole Vaidisovej (US Open 2006). W lipcu Noskova wygrała swój pierwszy tytuł podczas Reinert Open, pokonując Ysaline Bonaventure. Trzy tygodnie później doszła do swojego pierwszego półfinału WTA Tour na Prague Open, gdzie przegrała z rodaczką i późniejszą mistrzynią, Marie Bouzkovą. Dzięki takiemu wynikowi pierwszy raz w karierze awansowała do pierwszej setki najlepszych zawodniczek rankingu WTA, a także stała się najmłodszą czeską zawodniczką, która osiągnęła 1/2 finału od czasów wspomnianej Vaidisovej.

W zeszłym roku Noskova wzięła udział w turnieju WTA w Adelajdzie. Tam pokonała m.in. Victorię Azarenkę, Ons Jabeur i dotarła aż do finału turnieju, w którym uległa Arynie Sabalence. Z Australian Open 2023 pożegnała się dość szybko, bo już w pierwszej rundzie kwalifikacji, więc tegoroczny awans do 1/16 jest najlepszym osiągnięciem w karierze czeskiej tenisistki.

Noskova 2024 rozpoczęła na pięćdziesiątym miejscu w rankingu WTA, dzięki temu uniknęła gry w kwalifikacjach do Australian Open. Do tej pory Czeszka w AO wygrała dwa mecze. W pierwszej rundzie pokonała swoją rodaczkę Marie Buzkovą 6:1, 7:5, a w drugiej McCartney Kessler 6:3, 1:6, 6:4.

Australian Open: Kiedy kolejny mecz Świątek? O której godzinie? Kiedy gra Świątek?

Mecz Iga Świątek - Linda Noskova zaplanowano na sobotę 20 stycznia. Według harmonogramu gier, spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 polskiego czasu.

JŻ, Polsat Sport