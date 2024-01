Atakująca Eczacibasi i reprezentacji Serbii to jedna z najlepszych zawodniczek na świecie. Z drużyną narodową swojego kraju dwukrotnie wywalczyła mistrzostwo świata (2018, 2022) i mistrzostwo Europy (2017, 2019), a także dwa medale igrzysk olimpijskich (srebro w 2016 roku, brąz w 2021). 26-latka ma w dorobku liczne nagrody MVP klubowych i międzynarodowych imprez, m.in. za siatkarski mundial 2022.

Od 2015 roku Bosković gra dla Eczacibasi Stambuł i jest dla tego klubu prawdziwym skarbem. Tak cennym, że szefowie tureckiego giganta nie mogą sobie pozwolić, by go stracić. I nie stracą przynajmniej do połowy 2025 roku.

W niedzielę poinformowano, że Serbka przedłużyła kontrakt z Eczacibasi o kolejny rok. "Mistrzyni świata, MVP, liderka, nasza legendarna kapitan, która broni pomarańczowo-białych barw od dziewięciu lat, będzie kontynuować karierę w swoim domu także w następnym sezonie" - ogłosił aktualny wicemistrz Turcji na swoim profilu na Instagramie.

Nowa umowa Bosković z całą pewnością oznacza dla niej znakomite zarobki. Kilka dni temu turecki serwis Voleybolun Sesi pisał, że Serbkę kusił lokalny rywal Eczacibasi, Vakifbank, i oferował jej dwa miliony euro za sezon. Zdaniem Voleybolun Sesi obecny pracodawca miał przebić tę ofertę i zaproponować jej wynagrodzenie w wysokości 2,5 miliona, co uczyniłoby ją najlepiej opłacaną siatkarką w historii.

W barwach Eczacibasi Bosković zdobyła dwa brązowy i trzy srebrne medale mistrzostw Turcji, Puchar Turcji, trzy krajowe Superpuchary oraz dwa złote medale Klubowych Mistrzostw Świata. W jej dorobku na arenie klubowej wciąż brakuje mistrzostwa Turcji oraz triumfu w siatkarskiej Lidze Mistrzyń.

GW, Polsat Sport