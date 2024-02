Boniek mówi wprost w sprawie Zielińskiego. "Będzie cierpiał"

W piątek Zieliński został skreślony z listy piłkarzy upoważnionych do gry w Lidze Mistrzów. To był czytelny sygnał ze strony zarządu Napoli, że przygoda Polaka w tym klubie dobiega końca.

ZOBACZ TAKŻE: Włosi oczarowani Szczęsnym. Tylko zobacz, co o nim napisali!



W sobotę prezydent Aurelio De Laurentiis potwierdził te przypuszczenia w trakcie konferencji prasowej.

- Trzeba pamiętać o wszystkich elementach restrykcyjnych, to nie nasza wina, że UEFA ustala liczbę zawodników. Dokonaliśmy pewnych transferów i przykro mi, że zrezygnowałem z Zielińskiego i Dendonckera. Znamy Zielińskiego i wiemy, co może nam dać, a czego może nie dać. Będziemy mieli skład, który będzie rywalizował na każdym poziomie. Czytałem, że to odwet czy zemsta przeciwko Zielińskiemu. Absolutnie nie. To wspaniały człowiek i topowy gracz, ale powtarzam: wybory zostały dokonane, biorąc pod uwagę, że jest na wylocie. Od 1 lipca nie będzie go z nami i musimy otworzyć się na inne opcje - mówił właściciel "Partenopei".

Co dalej z Piotrem Zielińskim? Boniek nie ma wątpliwości

Do sprawy Zielińskiego odniósł się na kanale "Prawda Futbolu" Zbigniew Boniek. Były znakomity piłkarz między innymi Juventusu i AS Roma tak skomentował to, co dzieje się obecnie wokół reprezentanta Polski:



- Pewnie Piotrek będzie cierpiał do czerwca, to jest nieuniknione. De Laurentiis ma problem z Piotrkiem, bo przez osiem lat bardzo go lubił. Mówił w wywiadzie, że Piotrek jest przesympatyczny i wiele innych pozytywnych rzeczy. To pewnie hamuje go przed ostrym atakiem na niego - stwierdził Boniek.