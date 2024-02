Bolesna klęska siatkarzy ZAKSY w meczu z GKS! Play-off się oddala...

W premierowej odsłonie siatkarze z Katowic bardzo szybko uzyskali przewagę – dwa asy zaserwował Lukas Vasina i było 7:3. W kolejnych akcjach gospodarze nie zwalniali tempa – dominowali w ataku, bloku (5–1), ale motorem napędowym ich gry była zagrywka (asy 5–0). ZAKSA nie miała nic do powiedzenia. Po zagrywkach Damiana Domagały GKS prowadził 21:8! W ostatniej akcji kolejna zagrywka zaskoczyła kędzierzynian, a akcję atakiem z przechodzącej piłki skończył Marcin Waliński (25:10).

Na drugiego seta ZAKSA wyszła w nietypowym ustawieniu z Łukaszem Kaczmarkiem na przyjęciu. Kędzierzynianie zaprezentowali się znacznie lepiej, niż w poprzedniej partii. Co prawda pierwsze akcje wygrali gospodarze (3:0), ale kędzierzynianie szybko doszli do głosu dzięki dobrej zagrywce (8:8). W środkowej części seta uzyskali wyraźną przewagę (11:15, 14:19), a po ataku Kaczmarka mieli piłkę setową przy stanie 19:24. Wygrana ZAKSY była na wyciągnięcie ręki, wówczas jednak wróciły demony z pierwszej partii niedawnego meczu w Ankarze. Po serii dobrych zagrywek Łukasza Usowicza GKS doprowadził do gry na przewagi. Wojnę nerwów na korzyść gospodarzy rozstrzygnął dwoma asami Marcin Waliński (32:30).

Na początku trzeciej odsłony gospodarze wypracowali sobie kilka punktów przewagi (10:6). Gospodarze pewnie punktowali przeciwników, powiększyli różnicę do ośmiu oczek (16:8) i... przegrali cztery kolejne akcje (16:12). GKS błyskawicznie jednak odbudował przewagę (20:13). Gospodarze skutecznie prezentowali się w ataku i nadal stawiali na zagrywkę. Po asie Piotra Fenoszyna wygrana była już o krok (22:14). Piłkę meczową wywalczył Waliński (24:16), rywale obronili się w trzech akcjach, ale zepsuta zagrywka zamknęła mecz (25:19).

Skrót meczu GKS - ZAKSA:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Lukas Vasina (12), Marcin Waliński (12), Łukasz Usowicz (10), Jakub Jarosz (10) – GKS; Bartłomiej Kluth (10) – ZAKSA. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku i dominowali w polu serwisowym (13–5). MVP: Marcin Waliński (10/17 = 59% skuteczności w ataku + 2 asy).

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli (26 punktów, mecze 9–11); do ósmej w tabeli PSG Stali Nysa traci trzy oczka. Różnica nie jest duża, ale w takiej dyspozycji kędzierzynianie mogą mieć problemy z zakwalifikowaniem się do play-off. GKS Katowice odniósł bardzo cenne zwycięstwo, zajmuje teraz trzynaste miejsce w plusligowej stawce (18 punktów, mecze 6–15) i ma dziewięć oczek przewagi nad zamykającą tabelę drużyną Enea Czarni Radom.

GKS Katowice – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 (25:10, 32:30, 25:19)

GKS: Marcin Waliński, Łukasz Usowicz, Damian Domagała, Lukas Vasina, Sebastian Adamczyk, Davide Saitta – Bartosz Mariański (libero) oraz Wiktor Mielczarek, Piotr Fenoszyn, Jakub Jarosz, Jonas Kvalen. Trener: Grzegorz Słaby.

ZAKSA: Andreas Takvam, Łukasz Kaczmarek, Krzysztof Zapłacki, Dmytro Paszycki, Marcin Janusz, Daniel Chitigoi – Erik Shoji (libero) oraz Bartłomiej Kluth, Justin Ziółkowski, Mateusz Biernat, Korneliusz Banach, Twan Wiltenburg. Trener: Adam Swaczyna.

Wyniki meczów 21. kolejki PlusLigi:

2024-02-07: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (24:26, 22:25, 21:25)

2024-02-10: Asseco Resovia Rzeszów – PSG Stal Nysa 3:1 (25:13, 25:19, 17:25, 25:16)

2024-02-10: Enea Czarni Radom – Jastrzębski Węgiel 0:3 (22:25, 20:25, 16:25)

2024-02-10: GKS Katowice – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 (25:10, 32:30, 25:19)

2024-02-11: Bogdanka LUK Lublin – Projekt Warszawa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-11: Trefl Gdańsk – PGE GiEK Skra Bełchatów (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-11: Barkom Każany Lwów – Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-12: KGHM Cuprum Lubin – MKS Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

