Wymowne słowa czołowego gracza ZAKSY. "Dla nas to coś niesamowitego"

- Ten sezon jest tak... szalony, dziwny, dla nas to coś niesamowitego, co się dzieje - powiedział po meczu z GKS-em Katowice rozgrywający Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Marcin Janusz. Jego drużyna przegrała to spotkanie 0:3. - Gratulacje dla GKS-u, a my do pracy. Mam nadzieję, że jeszcze coś z tego będzie w tym sezonie - stwierdził Janusz w rozmowie z Polsatem Sport.