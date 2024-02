Perugia przedłużyła kontrakt z czołowym siatkarzem! Koniec plotek o grze w PlusLidze

Oleg Płotnicki (rocznik 1997) to kapitan reprezentacji Ukrainy. Przyjmujący trafił do Sir Safety Perugia z Vero Volley Monza, w którym występował w latach 2017–19. Swoją przygodę z siatkówką rozpoczynał w klubach z Charkowa.

W ostatnim czasie pojawiały się plotki transferowe, sugerujące, że Płotnicki może w przyszłym sezonie zagrać w PlusLidze. Perugia ucięła te spekulacje, przedłużając kontrakt z przyjmującym na kolejne dwa sezony. Oznacza to, że Płotnicki będzie występował w tym klubie przynajmniej do 2026 roku.

W obecnym sezonie Płotnicki grał na przyjęciu wspólnie z Kamilem Semeniukiem, bo Wilfredo Leon dopiero wraca do formy po długiej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. Ukraiński siatkarz ostatnie miesiące może zaliczyć do udanych – został wybrany MVP i najlepszym przyjmującym Klubowych Mistrzostw Świata oraz MVP turnieju finałowego Pucharu Włoch.

– Przyjechałem do Perugii w 2019 roku, a teraz czuję się już jak perugijczyk, naprawdę czuję się tu jak w domu. To uczucie bardzo mi się podoba, tak samo jak fakt, że ponownie przedłużyłem kontrakt z tym klubem. Poczułem wielkie zaufanie ze strony prezesa i klubu. Mogę im tylko podziękować i mogę się tylko cieszyć, bo to znak, że się rozwijam i że jestem na dobrej drodze. W dużych zespołach, takich jak Perugia, nie można pozostać długo, jeśli nie pokazujesz czegoś ważnego. Cieszę się, że mogę powiedzieć, że moja historia w tym klubie trwa nadal – powiedział Płotnicki po podpisaniu kontraktu.