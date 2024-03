Piłkarze Olimpii przegrali aż jedenaście ze swoich dotychczasowych dwudziestu dwóch spotkań i zajmują przedostatnią, 17. pozycję, ale po zimowej przerwie punktują regularnie. Ich trzy ostatnie wyniki to dwa remisy (0:0 z Lechem II Poznań i z Kotwicą Kołobrzeg) i zwycięstwo (3:0 z Olimpią Elbląg). Do bezpiecznego 14. miejsca wciąż tracą jednak pięć "oczek".

Bezpiecznie może się za to czuć dziewiąta aktualnie Chojniczanka, która spogląda raczej w górę, niż w dół tabeli. Zawodnicy z Chojnic zgromadzili jak do tej pory 31 punktów i mają zaledwie punkt straty do szóstej pozycji, dającej prawo gry w play-offach o Fortuna 1 Ligę. Ich ostatnie wyniki to porażka (0:3 z Kotwicą Kołobrzeg) i remis (1:1 ze Stalą Stalowa Wola)

Początek meczu Olimpia Grudziądz - Chojniczanka Chojnice o godzinie 20:00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

GW, Polsat Sport