Tie-break w finale! Ekscytujące starcie wyłoniło triumfatora Pucharu Polski siatkarek

Pierwsze akcje meczu wygrały łodzianki (3:0), rywalki wyrównały (4:4), ale siatkarki ŁKS Commercecon szybko odjechały (10:4). BKS zmniejszył straty po zagrywkach Joanny Pacak (10:7), ale ekipa trenera Alessandro Chiappiniego utrzymywała przewagę, grając skuteczniej w ataku i lepiej prezentując się w bloku. Jeszcze w końcówce ekipa z Bielska-Białej zbliżyła się na dwa oczka (20:18), kluczowe akcje padły jednak łupem ŁKS. Roberta Ratzke zamknęła seta asem po taśmie (25:20).

Drugą odsłonę efektownie rozpoczęły bielszczanki (0:4). Tym razem to siatkarki ŁKS musiały gonić wynik i odrobiły straty (10:10). Gra obu ekip trochę falowała – łodzianki odskoczyły na trzy oczka (16:13), ale cztery kolejne akcje wygrały rywalki (16:17). Końcówka przyniosła sporo emocji. Po asie Martyny Borowczak siatkarki BKS odskoczyły na trzy oczka (18:21), ale łodzianki złapały kontakt po punktowej zagrywce Ratzke (20:21). Bielszczanki miały piłkę setową po ataku Pauliny Damaske (23:24), ale kiwka Valentiny Diouf rozpoczęła grę na przewagi. Rozstrzygnęła ją skutecznym atakiem Borowczak (24:26).

Seta numer trzy lepiej rozpoczęły siatkarki z Łodzi (7:4). Rywalki szybko odrobiły straty (8:8), ale później poszła punktowa seria ŁKS przy zagrywkach Zuzanny Góreckiej (14:8). Siatkarki BKS pogubiły się w tym fragmencie seta, a łodzianki odskoczyły na siedem oczek (17:10). Przy stanie 19:12 wydawało się, że ŁKS ma seta na wyciągnięcie ręki, ale bielszczanki ruszyły w pogoń i odrobiły straty w jednym ustawieniu (19:19)! W końcówce seta znów nie brakowało emocji. Łodzianki wygrały niesamowitą wymianę i prowadziły 23:22. W dwóch kolejnych akcjach pomyliła się Diouf, a seta zakończyła asem serwisowym Julia Nowicka (23:25).

Mimo porażki w takich okolicznościach, łódzkie siatkarki udanie rozpoczęły kolejną partię (5:1). BKS złapał kontakt po asie Nowickiej (10:9), ale środkowa część seta toczyła się przy przewadze ekipy ŁKS Commercecon (14:12, 17:14). Bielszczanki łapały kontakt (19:18), ale w końcówce popełniły dwa kosztowne błędy w ataku (23:19). Diouf wywalczyła piłkę setową (24:20), a brakujący punkt dał atak Góreckiej (25:22).

Triumfatora Tauron Pucharu Polski miał więc wyłonić tie-break. Udanie zainaugurowały go bielszczanki (0:3). Siatkarki ŁKS odrobiły straty (6:6), jednak popełniły dwa błędy w kolejnych akcjach i to BKS miał dwa oczka zaliczki przy zmianie stron, a po niej punkt blokiem dołożyła Nowicka (6:9). Łodzianki znów wyrównały (9:9). W odpowiedzi poszła seria ekipy z Bielska-Białej – ataki Bidias, Kertu Laak, blok i było 9:12. Bidias atakiem po bloku wywalczyła piłkę meczową (10:14). ŁKS jeszcze się bronił, asa posłała Kamila Witkowska, ale ostatnie słowo w tym meczu należało do Bidias. Brazylijska przyjmująca przedarła się przez blok rywalek i wywalczyła punkt na wagę triumfu drużyny BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w Pucharze Polski (12:15).

Najwięcej punktów: Valentina Diouf (28), Amanda Campos (18), Kamila Witkowska (16), Aleksandra Gryka (12) – ŁKS; Kertu Laak (27), Martyna Borowczak (18), Regiane Bidias (12) – BKS.

Siatkarki BKS Bielsko-Biała wywalczyły Puchar Polski po raz ósmy w historii. Wcześniej triumfowały w latach 1979, 1988, 1989, 1990, 2004, 2006 oraz 2009.

ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 2:3 (25:20, 24:26, 23:25, 25:22, 12:15)

ŁKS: Julita Piasecka, Kamila Witkowska, Valentina Diouf, Amanda Campos, Aleksandra Gryka, Roberta Ratzke – Paulina Maj-Erwardt (libero) oraz Zuzanna Górecka, Paulina Zaborowska, Anastazja Hryshchuk. Trener: Alessandro Chiappini.

BKS: Paulina Majkowska, Julia Nowicka, Paulina Damaske, Joanna Pacak, Kertu Laak, Martyna Borowczak – Julia Mazur (libero) oraz Regiane Bidias, Aleksandra Stachowicz, Majka Szczepańska-Pogoda, Nikola Abramajtys. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Sędziowie: Agnieszka Michlic – Natalia Noga.

Puchar Polski siatkarek 2024 – turniej finałowy w Nysie. Wyniki meczów:

2024-03-16: ŁKS Commercecon Łódź – PGE Rysice Rzeszów 3:2 (15:25, 23:25, 25:21, 25:22, 17:15) /półfinał

2024-03-16: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole 3:0 (25:14, 25:19, 25:12) /półfinał

2024-03-17: ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 2:3 (25:20, 24:26, 23:25, 25:22, 12:15) /FINAŁ.