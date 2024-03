Ziraat Bank Ankara - Jastrzębski Węgiel walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. W środę w stolicy Turcji zostanie rozegrane spotkanie rewanżowe. Czy podopieczni Marcelo Mendeza osiągną upragniony cel? Kiedy mecz Ziraat Bank Ankara - Jastrzębski Węgiel? O której godznie? Transmisja meczu w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Polski zespół jest w znacznie korzystniejszym położeniu przed rewanżem. Pierwszy mecz półfinałowy został rozegrany 13 marca w Jastrzębiu-Zdroju. Gospodarze zaprezentowali się w nim ze znakomitej strony. Wystarczy wspomnieć, że dwa pierwsze sety wygrali odpowiednio do 13 i 18. Goście z Ankary napsuli im krwi jedynie w trzeciej odsłonie, która zakończyła się grą na przewagi. Ostatecznie Jastrzębski Węgiel wygrał 30:28 i całe spotkanie 3:0.

Ten wynik oznacza, że zawodnicy trenera Mendeza muszą na terenie rywala wygrać co najmniej dwa sety. Mistrz Turcji z pewnością jednak nie ułatwi zadania siatkarzom z Jastrzębia-Zdroju. To zwiastuje znakomite widowisko. Szczególną motywację dla siatkarzy Ziraatu powinien stanowić fakt, iż tegoroczne Super Finals odbędą się w Turcji.

Zwycięzca dwumeczu Ziraat Bank Ankara - Jastrzębski Węgiel zmierzy się w wielkim finale z wygranym z pary Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova. W pierwszym spotkaniu górą była ekipa z Trydentu, która zwycieżyła 3:1.

Przypomnijmy, że Jastrzębski Węgiel już rok temu grał w finale Ligi Mistrzów. Wtedy jednak musiał uznać wyższość Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Warto wspomnieć, iż w tym sezonie Projekt Warszawa zdobył Puchar Challenge, a Asseco Resovia Rzeszów Puchar CEV. Jeżeli jastrzębianie wejdą do finału i go wygrają, to wszystkie najważniejsze europejskie klubowe rozgrywki siatkarskie zostaną zdominowane przez polskie drużyny.

Ziraat - Jastrzębski Węgiel. Kiedy? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Ziraat Bank Ankara - Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 16:45.