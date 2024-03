Zmiany w piłkarskiej reprezentacji Polski! Jest dodatkowe powołanie

Piłkarska reprezentacja Polski w czwartek 21 marca rywalizowała na PGE Narodowym z drużyną narodową Estonii. Podopieczni Michała Probierza przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając mecz w Warszawie 5:1. Dzięki temu triumfowi Biało-Czerwoni przybliżyli się do awansu na mistrzostwa Europy.

Podczas tego spotkania kontuzji doznali Matty Cash i Przemysław Frankowski. Uraz u pierwszego z wymienionych zawodników okazał się na tyle poważny, że Polak musiał opuścić zgrupowanie. Natomiast jeżeli chodzi o Frankowskiego, to możliwe, że będzie on w stanie wystąpić w zbliżającym się starciu.

Przed meczem z Walią Probierz zdecydował się na przeprowadzenie zmian w kadrze. Jak można dowiedzieć się z komunikatu opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej, dodatkowe powołanie otrzymał Paweł Wszołek. Natomiast Dominik Marczuk dołączy do reprezentacji U21.

"Pomocnik Legii Warszawa Paweł Wszołek został dodatkowo powołany do reprezentacji Polski, przygotowującej się do finałowego meczu barażowego o awans do tegorocznych mistrzostw Europy z Walią (26 marca, 20:45, Cardiff). Jednocześnie zgrupowanie kadry seniorskiej opuści Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok), który dołączy do reprezentacji Polski U-21. Kadra młodzieżowa tego samego dnia zmierzy się z Bułgarią w Chorzowie" - można przeczytać w komunikacie.

[KOMUNIKAT]

Dodatkowe powołanie do reprezentacji Polski przed meczem z Walią. 🇵🇱⤵️ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 23, 2024

Nadchodzący mecz będzie bardzo istotny. Warto bowiem przypomnieć, że jeżeli Polacy pokonają we wtorkowym spotkaniu Walię w Cardiff, to zapewnią sobie awans na czempionat Starego Kontynentu. Natomiast jeżeli przegrają, to mogą zapomnieć o udziale w tegorocznych mistrzostwach.