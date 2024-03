Robert Lewandowski może dołączyć do legend! Wystarczy wygrać ten mecz

Już we wtorek Polska zmierzy się z Walią w walce o awans na EURO 2024. Zwycięstwo zagwarantuje Biało-Czerwonym miejsce w turnieju finałowym, który odbędzie się w Niemczech. Występ na mistrzostwach Europy to ważny cel dla Roberta Lewandowskiego, który może w ten sposób dołączyć do panteonu gwiazd, które zapisały się w historii Euro!