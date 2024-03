Porażka siatkarzy Jastrzębskiego Węgla! Nie mają sposobu na tego rywala

Jastrzębski Węgiel przegrał z Aluron CMC Wartą Zawiercie 1:3 w hicie 28. kolejki PlusLigi. Jurajscy Rycerze dzięki temu zwycięstwu zbliżyli się na dwa punkty do liderujących jastrzębian. Obie drużyny mierzyły się ze sobą po raz trzeci w tym sezonie i po raz trzeci zawiercianie wygrali w czterech setach.

Spotkanie od mocnego uderzenia rozpoczęli zawiercianie. Karol Butryn posłał cztery asy w jednym ustawieniu i gospodarze przegrywali 1:9. Rozpędonej ekipie Aluronu wychodziło w tym secie wszystko. Po ataku Miguela Tavaresa różnica wynosiła już dziesięć oczek (4:14), później jeszcze wzrosła (7:20). Jastrzębianie byli tłem dla rywali i przegrali 10:25, psując atak w ostatniej akcji.

Na początku drugiej odsłony również przewagę uzyskali Jurajscy Rycerze (6:9). Gospodarze prezentowali się znacznie lepiej niż w poprzedniej partii, ale skuteczniejsi w ataku zawiercianie nadal mieli inicjatywę. Gdy asa dołożył Miłosz Zniszczoł, odskoczyli na cztery oczka (12:16), później mieli pięć punktów zaliczki (16:21) i kontrolowali sytuację w końcówce. Wynik na 21:25 ustalił serwis jastrzębian w siatkę.

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla wrócili do gry od początku kolejnego seta. Wypracowali sobie kilka punktów zaliczki (9:6), którą powiększyli po asie Tomasza Fornala (13:7). Przez pewien czas utrzymywali wyraźną przewagę (17:11, 21:16), ale w końcówce goście ruszyli do odrabiania strat i po błędach rywali zmniejszyli różnicę do dwóch oczek (22:20). Adrian Markiewicz wywalczył piłkę setową (24:21), przyjezdni obronili się w dwóch akcjach, ale atak Fornala wyjaśnił sytuację (25:23).

Czwartą odsłonę lepiej rozpoczęli zawiercianie (3:6), ale gospodarze szybko odrobili straty i po asie Fornala prowadzili 10:9. W środkowej części seta znów do głosu doszli Jurajscy Rycerze. Dwie kontry Bartosza Kwolka, przedzielone punktowym blokiem, pozwoliły im odskoczyć na cztery oczka (13:17). Jastrzębianie znów odrobili straty, po mocnej zagrywce Fornala było 19:19. W odpowiedzi poszła seria przyjezdnych, która właściwie rozstrzygnęła rywalizację (19:24). W ostatniej akcji meczu skutecznie zaatakował Trevor Clevenot (21:25).



Skrót meczu Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta:



Najwięcej punktów: Tomasz Fornal (19) – Jastrzębski Węgiel; Karol Butryn (23), Miłosz Zniszczoł (14), Mateusz Bieniek (11), Bartosz Kwolek (10) – Aluron CMC Warta. MVP: Karol Butryn (19/33 = 57% skuteczności w ataku + 4 asy serwisowe).

Jak ten mecz wpłynął na sytuację w tabeli? Jastrzębianie po raz trzeci rywalizowali w tym sezonie z Aluron CMC Wartą i po raz trzeci przegrali 1:3 – wcześniej w pierwszej rundzie fazy zasadniczej i w finale Tauron Pucharu Polski. Jastrzębski Węgiel nadal prowadzi w tabeli PlusLigi, ale ma już tylko dwa oczka przewagi nad ekipą z Zawiercia, a cztery nad trzecim w tabeli Projektem. Te drużyny mają do rozegrania po dwa mecze, które zadecydują, kto wygra fazę zasadniczą PlusLigi.

Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (10:25, 21:25, 25:23, 21:25)

Jastrzębski Węgiel: Adrian Markiewicz, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Moustapha M'Baye, Jean Patry, Rafał Szymura – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jarosław Macionczyk, Marko Sedlacek, Ryan Sclater. Trener: Marcelo Mendez.

Aluron CMC Warta: Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn, Trevor Clevenot, Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares – Luke Perry (libero) oraz Thibault Rossard, Daniel Gąsior. Trener: Michał Winiarski.

Wyniki meczów 27. kolejki PlusLigi:

2024-03-28: Asseco Resovia Rzeszów – KGHM Cuprum Lubin 3:0 (25:23, 25:17, 25:22)

2024-03-28: GKS Katowice – Barkom Każany Lwów 3:2 (20:25, 25:19, 26:28, 25:18, 15:13)

2024-03-29: PSG Stal Nysa – Projekt Warszawa 3:2 (20:25, 20:25, 26:24, 25:17, 15:11)

2024-03-29: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Ślepsk Malow Suwałki 1:3 (25:16, 21:25, 21:25, 23:25)

2024-03-30: PGE GiEK Skra Bełchatów – Enea Czarni Radom 3:1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:16)

2024-03-30: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (10:25, 21:25, 25:23, 21:25)

2024-03-30: Indykpol AZS Olsztyn – Trefl Gdańsk (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-30: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Bogdanka LUK Lublin (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

