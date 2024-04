To zdjęcie mówi wszystko! Tak pożegnali Kurka

Bartosz Kurek kończy swoją japońską przygodę w Wolfdogs Nagoya. Jak ważną postacią był polski siatkarz? To zdjęcie nie pozostawia wątpliwości!

To, że Kurek odejdzie z ligi japońskiej, wiemy od jakiegoś czasu. Potwierdzenie pojawiło się już w marcu, a media łączą go z powrotem do PlusLigi.

Zobacz także: Fuzja dwóch siatkarskich gigantów! Łącznie mają 31 tytułów mistrza kraju

W ostatnich meczach swojej drużyny nie brał już udziału z powodu kontuzji. Jego Wolfdogs Nagoya wywalczyli w niedzielę piąte miejsce w sezonie po pokonaniu ekipy Osaka Sakai Blazers.

Choć Kurek nie grał w ostatnich spotkaniach, to był obecny na hali. Tak też stało się przy okazji niedzielnego meczu, a jego koledzy udowodnili, jak ważnym był siatkarzem przez ostatnie lata. Polski zawodnik opublikował zdjęcie, które mówi wszystko. Zresztą komentarze fanów też są wymowne. Wielu japońskich kibiców dziękuje Kurkowi za jego grę i uważa, że liga nie będzie już taka sama bez niego.

Kurek trafił do Wolfdogs Nagoya w sezonie 2020/2021. Wcześniej reprezentował barwy takich zespołów jak Vero Volley Monza, Onico Warszawa czy PGE Skra Bełchatów.

Jak zmieniał się Bartosz Kurek? Zobacz galerię

Polsat Sport