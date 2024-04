Bogdanka LUK Lublin wydała ważny komunikat! Chodzi o skład na przyszły sezon

Jan Nowakowski (rocznik 1994) jest zawodnikiem klubu z Lublina od 2021 roku. Przygodę z siatkówką rozpoczynał w Bydgoszczy, uczył się w SMS PZPS Spała. Później grał w klubach Transfer Bydgoszcz (2013–17), Onico Warszawa (2017–19) oraz GKS Katowice (2019–21).





Zobacz także: Wilfredo Leon wyznał, gdzie zagra w przyszłym sezonie! Co na to polscy kibice?

– Janek jest z nami od naszego debiutu w PlusLidze. Nie tylko przypomina nam, ale także uosabia, wciąż nam przyświecające, wartości. To dążenie do ciągłego rozwoju, entuzjazm i kreatywność oraz budzenie pozytywnych wrażeń. Janek przekłada siatkówkę na język emocji, dlatego zawsze dobrze Go widzieć w Drużynie. Jestem przekonany, że na potencjale Janka można budować marzenia – powiedział wiceprezes klubu Maciej Krzaczek.

Nowy klub Wilfredo Leona? Bogdanka LUK Lublin – przypuszczalny skład na przyszły sezon Zobacz galerię

– W tym sezonie osiągnęliśmy to, co sobie na ten moment założyliśmy, czyli awans do fazy play-off, ale to jeszcze nie koniec. W środę we własnej hali podejmiemy Asseco Resovię Rzeszów i mocno liczymy na Wasz doping. Tym bardziej miło mi poinformować, że zostaję w Bogdance LUK Lublin na przyszły sezon – skomentował Jan Nowakowski.

Bogdanka LUK Lublin ogłosiła wcześniej przedłużenie kilku kontraktów. W klubie zostaną rozgrywający Marcin Komenda, libero Thales Hoss oraz trener Massimo Botti. Z drużyną z Lublina jest również nieoficjalnie łączony przyjmujący Wilfredo Leon.

Polsat Sport, lkpslublin.pl