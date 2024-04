Z Włoch przeniesie się do PlusLigi? Reprezentant kraju łączony ze Skrą

Perić trafił do Cisterny w 2023 roku z tureckiego Fenerbahce Stambuł, jednak według iVolleymagazine może opuścić Italię po zaledwie jednym roku gry w tamtejszej SuperLedze. W Bełchatowie ma dołączyć m.in. do Irańczyka Amina Esmaeilnezhada z Rany Werona, który również jest łączony ze Skrą.

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowity bój z udziałem polskich siatkarzy we Włoszech. Padły dwa rekordy

Mierzący 207 centymetrów skrzydłowy jest wychowankiem Vojvodiny Nowy Sad, z którą wywalczył cztery tytuły mistrza Serbii. Po wyjeździe za granicę w 2021 roku, Perić co sezon zmienia kluby. Najpierw grał dla greckiego Olympiakosu Pireus (2021/2022), potem dla Fenerbahce (2022/2023), a obecnie broni barw klubu z włoskiego regionu Lacjum.

W fazie zasadniczej, którą Cisterna zakończyła na dziewiątym miejscu, Perić zdobył dla swojej drużyny 178 punktów (średnio 2,31 na seta), co było 39. wynikiem w całej Serie A1. Jego zespół nie awansował do ćwierćfinałów i obecnie walczy o miejsca od piątego do dziesiątego. Pierwsze spotkanie, z Gas Sales Bluenergy Piacenza, przegrał 1:3. W niedzielę zmierzy się z Valsa Group Modena.

W ostatnim sezonie reprezentacyjnym Perić był podstawowym zawodnikiem kadry Serbii w czasie mistrzostw Europy. Grał m.in. w ćwierćfinale, w którym jego drużyna przegrała 1:3 z Polską. Zawodnik Cisterny zdobył wówczas dziewięć punktów. W kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, które Serbowie rozgrywali w Tokio, dzielił się czasem gry z Urosem Kovaceviciem. Prowadzony przez trenera Igora Kolakovicia zespół nie wywalczył awansu, ale wciąż ma szansę pojechać do Francji, jeśli na koniec fazy zasadniczej Ligi Narodów 2024 będzie zajmował odpowiednio wysoką pozycję w rankingu FIVB.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport