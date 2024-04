Znany polski trener asystentem Lozano w reprezentacji!? Mógł być nawet selekcjonerem

67-letni Lozano zastąpi Łotysza Ugisa Krastinsa, który prowadził ukraińską kadrę od 2017 roku. Choć wyniki Krastins miał dobre, dotarł m.in. do ćwierćfinału mistrzostw świata i mistrzostw Europy, FVU zadecydowała, że czas na zmianę.

- Dzięki temu trenerowi Ukraina dokonała ogromnego przełomu w wynikach, jakości gry i w światowym rankingu. Pan Krastins zaszczepił w naszej drużynie europejską mentalność - pochwalił łotewskiego szkoleniowca Melnyk w opublikowanym przez związek komunikacie. - Ale czas nie stoi w miejscu. W ostatnim czasie reprezentacja Ukrainy nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. Coś trzeba zmienić i poprawić - dodał.

FVU poinformowało, że Lozano został wybrany spośród 24 trenerów z różnych krajów, z którymi przeprowadzono rozmowy. Jak się okazuje, w tym gronie był również Graban, nad którego kandydaturą Ukraińcy poważnie się zastanawiali.

- Były nawet rozmowy, że to on powinien być głównym trenerem, ponieważ jest Polakiem, a więc jest nam bliższy pod względem mentalności i miałby zapewne również niższe wymagania jeśli chodzi o pieniądze. Jednak pojawiły się wątpliwości, czy ma dość doświadczenia, ponieważ jest jeszcze młody. Nie chodzi o to, jak trenować zespół, ale jak go prowadzić - [reprezentacja] to same gwiazdy, które wiedza, jak grać. A zatem selekcjoner przede wszystkim musi dobrze się komunikować z drużyną - powiedział Suspilne Sport Melnyk.

Zarekomendowaną przez siatkarską federację kandydaturę Lozano musi teraz zatwierdzić ukraińskie ministerstwo sportu i młodzieży. Według Melnyka - to czysta formalność.

67-letni Argentyńczyk to szkoleniowiec z ogromnym doświadczeniem. Pracował z reprezentacjami Hiszpanii (1999-2000), Polski (2005-2008), Niemiec (2009-2011), Iranu (2016-2017) i Chin (2017-2019). Trzy razy uczestniczył w Letnich Igrzyskach Olimpijskich - w 2000 roku z kadrą Hiszpanii (9. miejsce), w 2008 z Polską (ćwierćfinał) i w 2016 z Iranem (ćwierćfinał). Z Biało-Czerwonymi w 2006 roku wywalczył srebrny medal mistrzostw świata. Od dwóch lat jest trenerem japońskiego klubu JT Thunders Hiroszima, z którym rozstanie się z końcem obecnego sezonu.

Piotr Graban ma 37 lat. Od 2022 roku jest szkoleniowcem Projektu Warszawa, z którym w tym sezonie wygrał Puchar Challenge. W przeszłości pracował w angielskiej IBB Polonii Londyn, był asystentem Andrei Anastasiego w Treflu Gdańsk oraz w Projekcie, a także pierwszym trenerem reprezentacji Gruzji do lat 19.

Reprezentacja Ukrainy zajmuje obecnie 16. miejsce w rankingu FIVB. Tegoroczny sezon reprezentacyjny rozpocznie 16 maja, towarzyskim meczem z Polską w Sosnowcu. 18 i 19 maja w ramach Złotej Ligi Europejskiej zagra w Azerbejdżanie z Rumunią oraz z drużyną gospodarzy.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport