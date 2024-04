Kibice "The Reds" z pewnością woleliby, aby ich piłkarze grali w ćwierćfinale Champions League, zamiast bili się o półfinał Ligi Europy, ale i tak nie mają na co narzekać. Priorytetem Liverpoolu na ten sezon jest bowiem mistrzostwo Anglii. Podopieczni Jurgena Kloppa mają tyle samo punktów, co liderujący Arsenal i "oczko" przewagi nad trzecim Manchesterem City. To właśnie między tymi trzema drużynami rozstrzygnie się kwestia triumfu w Premier League. Walka zapowiada się elektryzująco, bo do końca zmagań zostało tylko siedem kolejek.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek zaskoczył po skandalu w Lidze Mistrzów! "Dałbym karnego, ale…”

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Atalanty w Serie A. Piłkarze z Bergamo, którzy byli grupowymi rywalami Rakowa Częstochowa, znajdują się dopiero na szóstej lokacie i do czwartej pozycji dającej prawo gry w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie tracą osiem punktów. Być może triumf w Lidze Europy okaże się szybszą ścieżką do zapewnienia sobie kwalifikacji do Champions League.

Oba zespoły miały już okazję ze sobą rywalizować w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2020/2021. Wówczas w Bergamo ekipa Kloppa wygrała aż 5:0, ale przegrała u siebie 0:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Liverpool - Atalanta od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.