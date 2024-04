W jednym z piątkowych meczów Fortuna 1 Ligi dojdzie do hitu 27. kolejki. W Lublinie piłkarze Motoru zmierzą się z Arką Gdynia. Oba zespoły walczą o awans do PKO BP Ekstraklasy. Gdzie obejrzeć mecz Motor - Arka? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport Extra oraz Polsacie Box Go.

Lublinianie to rewelacyjny beniaminek tego sezonu, który miał swoje problemy, ale wydaje się, że teraz znowu wraca do wysokiej formy. Dowodem na to prestiżowe zwycięstwo w Krakowie z Wisłą 3:1 w miniony weekend. Dzięki temu ekipa ze wschodniej Polski plasuje się na czwartym miejscu i wciąż ma realne szanse na grę w barażach o awans do piłkarskiej elity w naszym kraju. Ba, Motor nadal może marzyć o bezpośredniej promocji, ponieważ do drugiej Lechii Gdańsk traci tylko sześć "oczek".

Arka to lider tabeli i w tym momencie największy faworyt do awansu. Gdynianie, mimo że w tym roku jeszcze nie zasmakowali porażki i są niepokonani od ośmiu meczów, muszą trzymać rękę na pulsie. A to dlatego, że ich przewaga nad drugą Lechią wynosi tylko punkt, natomiast nad trzecim GKS-em Katowice - sześć "oczek". Zespół z Trójmiasta przed tygodniem zwyciężył u siebie Chrobrego Głogów 2:1.

W rundzie jesiennej Arka wygrała na własnym boisku z Motorem 2:0.

Gdzie obejrzeć mecz Motor - Arka? O której godzinie?

Transmisja meczu Motor Lublin - Arka Gdynia od godz. 20:20 w Polsacie Sport Extra oraz Polsacie Box Go.