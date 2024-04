Dwukrotna MVP siatkarskich mistrzostw Europy zakończyła karierę

"Jak mam powiedzieć 'żegnaj' czemuś, co kocham całą moją duszą? Czemuś, co daje sens każdemu dniu życia? Niektóre decyzje mogą złamać serce, ale świadomy wybór jest wolnością, o której często mówię" - napisała w poniedziałek Koszeliewa na swoim profilu. "Dziś chcę ogłosić, że oficjalnie kończę moją karierę jako zawodowa sportsmenka" - dodała".

"Siatkówka jest moją pasją! Byłam gotowa, by atakować każdą piłkę meczową, znajdowałam siłę do walki nawet wtedy, gdy moje ciało było doprowadzone do swoich granic, wybiegałam na boisko, kiedy tylko usłyszałam, że moje więzadła się zagoiły. Kiedyś, motywowało mnie pragnienie znalezienia się na szczycie i przez to oddałam sportowi wszystko, co miałam. Jestem szczęśliwa, że mogę zakończyć karierę na moich własnych warunkach. Być nazywaną mistrzynią to sukces, ale czuć się jak mistrzyni to prawdziwe zwycięstwo" - napisała dwukrotna MVP mistrzostw Europy.

W swoim wpisie podkreśliła, że siatkówka dała jej nie tylko medale i uznanie. "Ona ukształtowała mój charakter, obdarzyła dumą reprezentowania mojego kraju na najwyższym poziomie, otworzyła przede mną cały świat, nauczyła inspirować się ideami, zmagać z bólem i udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych! Za swoje największe osiągnięcie uważam moich przyjaciół i fanów. Dzięki sportowi, część mojej duszy żyje w każdym zakątku planety. Czyż nie jest to cudem?" - pyta utytułowana zawodniczka.

"Jestem wdzięczna każdemu, kto ze mną pracował, zainwestował we mnie swoje wysiłki i swój czas! Cieszę się, kocham i jestem dumna i nieskończenie wdzięczna za każdą chwilę w tym cudownym świecie, który nazywa się siatkówka" - zakończyła Koszeliewa.

Pochodząca z białoruskiego Mińska przyjmująca ma w swoim dorobki liczne osiągnięcia zarówno na arenie klubowej, jak i reprezentacyjnej. W 2010 roku została mistrzynią świata, w 2013 i 2015 zdobyła mistrzostwo Europy - w obu przypadkach wybierano ją najlepszą siatkarką imprezy. Trzy razy grała w finale Ligi Mistrzyń (2007, 2008, 2009), a w Pucharze CEV dwukrotnie zwyciężała. Wygrała też, jako zawodniczka tureckiego Eczacibasi Stambuł, Klubowe Mistrzostwa Świata 2016.

Od 2021 roku Koszeliewa występowała w Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. W ostatnim czasie pełniła rolę kapitana drużyny. W sezonie 2023/2024 jej ekipa zakończyła rozgrywki Serie A1 na siódmym miejscu.

Na wpis żegnającej się z zawodowym graniem zawodniczki zareagowały inne gwiazdy siatkówki. Swoje wyrazy sympatii dla Koszeliewej dały m.in. Koreanka Yeon Koung Kim, Serbka Maja Ognjenović, Brazylijka Adenizia i Polka Malwina Smarzek. "Życzę ci wszystkiego najlepszego. Będziemy za tobą tęsknić" - napisała w komentarzu Smarzek.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport