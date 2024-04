Fatalna seria przerwana. Piast odskoczył od strefy spadkowej

Był to ostatni mecz 28. kolejki spotkań. Inne wyniki spowodowały, że gliwiczanie przed tym spotkaniem znaleźli się na 14. miejscu w tabeli z dorobkiem 29 punktów i mieli tylko dwa przewagi nad 16. Koroną Kielce.

Nim więc dziwnego, że gospodarze od pierwszego gwizdka ruszyli do zdecydowanego ataku. W 5. minucie z prawego skrzydła w pole karne Zagłębia wbiegł Arkadiusz Pyrka, ale źle rozegrał ostatni fragment tej akcji. Dwie minuty później kibice mogli zobaczyć zamieszanie w polu bramkowym Sokratisa Dioudisa. Było tam dwóch gliwickich graczy, ale żaden z nikt nie sięgnął piłki.

Na pierwszego gola nie trzeba było jednak długo czekać. W 17. minucie Piast objął prowadzenie, gdy rozgrywający 200. mecz w barwach klubu Jakub Czerwiński dobił głową strzał Patryka Dziczka.

Dziesięć minut później obrona Zagłębia ponownie dopuściła do gorącej sytuacji blisko bramki Dioudisa. Tym razem gliwiczanie, a konkretnie Fabian Piasecki, wykorzystali okazję, aby wepchnąć piłkę do siatki. Strzelec tego gola nie dotrwał na placu gry nawet do końca pierwszej połowy. Z powodu kontuzji opuścił boisko w 34. min.

W drugiej połowie kibice nie oglądali już bramek. Piast najbliższy zdobycia trzeciej był w 52. min. Wówczas Grzegorz Tomasiewicz oddał efektowny strzał zza pola karnego, jednak bramkarz Zagłębia zdołał odbić piłkę. Uderzenie kolegi z zespołu dobijał jeszcze Pyrka, ale bez efektu.

Zespół z Lubina był bliski pokonania Frantiska Placha w doliczonym czasie gry. Groźnie z rzutu wolnego uderzył Damjan Bohar, ale golkiper Piasta był na posterunku.

Według informacji medialnych, ze swojej funkcji zrezygnował prezes Piasta Grzegorz Bednarski.

PKO BP Ekstraklasa - 28. kolejka

Piast Gliwice - KGHM Zagłębie Lubin 2:0 (2:0)

Bramki: Jakub Czerwiński 17, Fabian Piasecki 27

Piast: Frantisek Plach - Arkadiusz Pyrka, Tomas Huk, Jakub Czerwiński, Tomasz Mokwa - Michael Ameyaw, Patryk Dziczek, Miłosz Szczepański (Tom Hateley 80), Grzegorz Tomasiewicz, Jorge Felix - Fabian Piasecki (Tihomir Kostadinov 34)

Zagłębie: Sokratis Dioudis - Bartosz Kopacz, Michał Nalepa, Aleks Ławniczak, Luis Mata (Mateusz Grzybek 62) - Tomasz Pieńko (Damjan Bohar 62), Marko Poletanović (Marek Mróz 75), Serhij Bułeca (Juan Munoz 46), Damian Dąbrowski, Mateusz Wdowiak (Patryk Kusztal 82) - Dawid Kurminowski

Żółte kartki: Tihomir Kostadinov, Arkadiusz Pyrka (Piast) - Dawid Kurminowski, Marko Poletanović (Zagłębie)

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Widzów: 3 217.

RI, PAP