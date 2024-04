Jastrzębski Węgiel obronił mistrzostwo Polski! "Marzyliśmy o tym"

Jastrzębski Węgiel zdobył mistrzostwo Polski, w wielkim finale PlusLigi wygrywając z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Świetny mecz, jak i cały sezon, rozegrał środkowy jastrzębian, Norbert Huber. To on był jednym z pierwszoplanowych aktorów w tym siatkarskim spektaklu.

Po ogromnych kontrowersjach, które towarzyszyły sobotniemu meczowi, w niedzielę na parkiecie było już znacznie spokojniej. Emocje związane z rangą tego spotkania sprawiały jednak, że nerwy udzieliły się również siatkarzom, nikogo nie zdziwiło zatem pojawienie się żółtych kartek.

W sportowej rywalizacji lepsi okazali się broniący tytułu zawodnicy Jastrzębskiego Węgla. Zespół funkcjonował jak dobrze prosperująca maszyna, której niezwykle istotnym elementem był blok. Środkowy jastrzębian, Norbert Huber, na przestrzeni całego sezonu zdobył w ten sposób aż 148 punktów.

- To mistrzostwo kosztowało nas bardzo dużo. Myślę, ze dzisiejszy mecz pokazywał cały sezon. Potrafiliśmy grać bardzo dobrą siatkówkę i momentalnie grać najgorszą siatkówkę w naszym wykonaniu. Dzisiaj nie liczy się styl, liczy się to, że zdobyliśmy mistrzostwo Polski. Marzyliśmy o tym przed sezonem. Mimo różnych przeciwności losu udało nam się to osiągnąć. A reszta? A reszta to już historia - powiedział Norbert Huber w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

Norbert Huber w przyszłym sezonie również będzie bronił barw klubu z województwa śląskiego. Stanie zatem przed szansą wywalczenia piątego mistrzostwa dla tego zespołu - w tym trzeciego z rzędu.