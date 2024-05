Jan Kamiński z olimpijską kwalifikacją

Podczas odbywającej się na hipodromie w Sopocie pierwszej edycji Pucharu Polski we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (WKKW) Jak Kamiński na klaczy Unknown Flying Object (UFO) uzyskał w najtrudniejszej próbie CCI4*L wynik kwalifikujący tę parę do udziału w igrzyskach w Paryżu.

O osiągnięciu wyniku kwalifikacyjnego przez kolejnego jeźdźca poinformował w niedzielę Polski Związek Jeździecki.

- Jestem bardzo zadowolony z kwalifikacji, którą udało mi się zdobyć z UFO podczas zawodów w Sopocie, które były również pierwszym etapem Pucharu Polski WKKW. Myślę, że spisaliśmy się bardzo dobrze, kosztowało nas to dużo wysiłku, ale zarówno koń, jak i cały mój team, dał z siebie wszystko, za co im serdecznie dziękuję. To, czego razem dokonaliśmy, to jest na pewno duża rzecz – powiedział Jan Kamiński.

Zawodnik, startujący w barwach klubu Equikam, już wcześniej uzyskał wynik dający kwalifikację na koniu Jard.

Na koniec kwietnia 2024 roku, oprócz Kamińskiego, wynik kwalifikacyjny umożliwiający start w igrzyskach olimpijskich w Paryżu miały następujące polskie pary: Małgorzata Korycka i Canvalencia, Wiktoria Knap i Quintus, Joanna Pawlak i Fantastic Frieda, Paweł Warszawski i Lucinda ex Ani, Mateusz Kiempa i Libertina oraz Robert Powała i Tosca del Castegno.

Polska drużyna WKKW wystartuje na IO w Paryżu w dniach 27-29 lipca 2024 roku.

RI, PAP