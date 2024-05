Gdzie i kiedy oglądać środowe mecze ATP w Rzymie? Plan transmisji

Do ATP w Rzymie zawitała ścisła światowa czołówka z Novakiem Djokoviciem i Hubertem Hurkaczem. A to zapowiada wielkie emocje i sporą dawkę tenisa na sportowych antenach Polsatu. Zmagania singlistów w stolicy Italii rozpoczęły się już we środowy poranek 8 maja i potrwają do niedzieli 19 maja.

Gdzie i kiedy oglądać transmisje ATP w Rzymie?

Plan transmisji środowych meczów ATP w Rzymie:

Kort główny:

Darderi - Shapovalov (godz. 11:10, Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1)

Marterer - Cobolli (godz. 13:55, Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1)

Monteiro - Monfils (godz. 14:15, Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1)

Rinderknech - Passaro (godz. 15:45, Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1)

Evans - Fognini (godz. 19:00, Polsat Sport 2/Polsat Sport Premium 1)

Kort boczny:

Kotov - Michelsen (godz. 13:05, Polsat Sport Premium 2)

Eubanks - Atmane (godz. 16:05, Polsat Sport Premium 2)

