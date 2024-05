Polska pokonała USA w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów. Najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku był Aleksander Śliwka. Kapitan Biało-Czerwonych odniósł się do wielkiego sukcesu pań, które parę dni wcześniej awansowały na podium rankingu FIVB. Zdradził też, co ich łączy.

Polska pewnie wygrała z USA 3:0 w pierwszym meczu tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy. Obie drużyny nie wystąpiły w tym starciu w swych najsilniejszych składach, ale Amerykanie sięgnęli po głębsze rezerwy. W kolejnym meczu turnieju w Antalyi Polacy zagrają w czwartek z Kanadą.



Jednym z najlepszych siatkarzy na boisku z pewnością był kapitan kadry, Aleksander Śliwka. Koło niego na parkiecie pojawiło się kilka nowych lub rzadziej pojawiających się twarzy. Szansę na pokazanie się mieli choćby Sebastian Adamczyk, Mateusz Poręba, Kuba Hawryluk czy Karol Butryn. Wśród nich Śliwkę można nazwać "starym wyjadaczem".

- Czułem się bardzo dobrze na boisku. Mamy świetną grupę ambitnych chłopaków i bardzo dobrze się ta współpraca układała. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym spotkaniem gra będzie wyglądała coraz lepiej. A lepsza gra będzie bardzo potrzebna - powiedział przyjmujący w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

Parę dni wcześniej w Antalyi historyczny sukces odniosły polskie siatkarki. Zawodniczki prowadzone przez Stefano Lavariniego zameldowały się na podium rankingu FIVB. Przed nimi plasują się już tylko światowe potęgi - Turcja i Brazylia.

- Jeśli chodzi o nasze dziewczyny, to one świetnie rozpoczęły ten turniej. Tu na tej hali nie straciły żadnego seta. Bardzo mocno im kibicujemy i trzymamy za nie kciuki. To, że awansowały na trzecie miejsce w rankingu (FIVB) jest dla nich ogromnym sukcesem, ale myślę, że one podobnie jak my mają takie samo podejście, aby cały czas poprawiać swoją grę. Trzeba cały czas iść do przodu i nie spoczywać na laurach - podsumował Śliwka.

Transmisja kolejnego meczu siatkarzy Polska – Kanada w Polsacie Sport 1, TV4 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 16:00.