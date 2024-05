Romantyczna historia na French Open! Zakochana para zagra w mikście

O tym, że Badosa i Tsitsipas są znowu razem informowaliśmy jakiś czas temu. Przypomnijmy, że para postanowiła rozstać się na początku maja, o czym poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych Hiszpanka. Oboje nie mogli jednak długo wytrzymać bez siebie. Zaledwie po kilkunastu dniach zostali "przyłapani" przez kibiców na wspólnym wypadzie do Monako.

Już wtedy plotkowano, że Hiszpan i Grek mają się ku sobie, tym bardziej, że dostrzeżono ich w romantycznych okolicznościach, gdy wspólnie spacerowali trzymając się za ręce. Kolejnym dowodem na odnowienie ich relacji jest decyzja o udziale w mikście.

- Po dwóch-trzech tygodniach zdałem sobie sprawę, że jest kobietą, która bardzo mnie wspierała i kiedy do mnie mówiła, to czułem, jak intensywna była miłość między nami. Uświadomiłem sobie, że ta relacja z Paulą jest zupełnie inna od wszystkich innych relacji, jakie miałem w przeszłości - przyznał niedawno dziewiąty w rankingu ATP tenisista z Hellady.

Zagraniczne media donoszą, że Badosa i Tsitsipas wezmą udział w turnieju miksta podczas trwającego French Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Oboje też rywalizują w zmaganiach singlistów. Hiszpanka we wtorkowe popołudnie zagra w pierwszej rundzie z Katie Boutler, natomiast Grek awansował już do drugiej rundy, w której zmierzy się we środę z Danielem Altmaierem.