Wielki powrót w Tauron Lidze! Reprezentantka Polski podpisała kontrakt

Grot Budowlani Łódź rozpoczynają transferowe roszady. Od nowego sezonu barw łódzkiego zespołu bronić będzie reprezentantka Polski Paulina Damaske. To dla niej powrót do klubu, w którym występowała już w przeszłości.

Dla Damaske będzie to powrót do Łodzi po dwóch latach. W barwach Grotu przyjmująca debiutowała w rozgrywkach Tauron Ligi w sezonie 2020/21.

- Bardzo się cieszę, że po dwóch sezonach do klubu wraca Paulina Damaske. To wciąż młoda zawodniczka, która będzie się dalej rozwijać. Ma za sobą świetny sezon w Bielsku. Wierzę, że jej waleczność i zdobyte już doświadczenie zaowocuje, a także będzie ważnym ogniwem drużyny

- skomentował prezes Budowlanych, Marcin Chudzik, cytowany przez portal siatka.org.

Sezon 2023/24 Damaske może zaliczyć do wyjątkowo udanych - w ekipie z Bielska-Białej rozegrała 56 spotkań ligowych i zdobyła 858 punktów, co dało jej czwarte miejsce wśród punktujących w sezonie oraz tytuł najlepszej atakującej ligi. Do tego Damaske dorzuciła brązowy medal TAURON Ligi i TAURON Puchar Polski.

- Już mogę powiedzieć, że informacja o moim powrocie do Budowlanych jest prawdziwa. Plan na drużynę, który przedstawił mi trener, jest bardzo ciekawy i już nie mogę się doczekać spotkania z zespołem. Do zobaczenia! – powiedziała w mediach klubowych reprezentantka Polski.

