Oficjalnie! Bogdanka LUK Lublin potwierdza transfer reprezentanta Polski

Swoją siatkarską karierę 24-latek rozpoczął w UMKS Volley5 Piotrków Trybunalski. Następnie przeniósł się do młodzieżowej drużyny PGE Skry Bełchatów. Kolejnymi przystankami w jego karierze były BBTS Bielsko-Biała i KPS Siedlce. W 2022 roku wrócił do Bełchatowa. W Skrze występował przez kolejne dwa lata.

Później został zawodnikiem Trefla Gdańsk, z którym rozstał się wraz z końcem sezonu 2023/2024. W kolejnych rozgrywkach Sawicki będzie przywdziewał barwy Bogdanki LUK Lublin.

W maju 2023 roku zaliczył swój debiut w reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni grali wówczas towarzysko z Niemcami. Trener Nikola Grbić powołał Sawickiego do kadry na tegoroczny sezon reprezentacyjny. Na najbliższe mecze Ligi Narodów w Japonii 24-latek jednak nie poleciał.

W komunikacie klubu możemy przeczytać wypowiedź Wiceprezesa BOGDANKI LUK Lublin.

– Ofensywne walory Mikołaja powszechnie budzą strach u rywali. To siatkarz, który doskonale rozumie, że sportową dojrzałość osiąga się poprzez umacnianie zalet i niestrudzone poszukiwanie przestrzeni, w których można czerpać z rezerw. Każdy sezon czyni go silniejszym. To siatkarz, który nie przestaje się rozwijać i dołożymy wszelkich starań, by w naszym klubie wykonał kolejny imponujący skok, choć już teraz jest jednym z najlepszych w PlusLidze – powiedział Maciej Krzaczek.

Klubowy komunikat przypomina wyśmienite statystyki Sawickiego przy zagrywce.

"Sezon zakończył z 472 punktami. 67 – zdobył zagrywką, zaskakując rywali średnio częściej niż raz na 2 sety. To pozwoliło mu zdobyć drugie miejsce wśród najlepiej zagrywających w minionym sezonie PlusLigi" - można przeczytać.

Dodatkowo Sawicki w zeszłym sezonie PlusLigi popisał się być może najszybszym serwisem w historii. Piłka po jego zagrywce osiągnęła prędkość aż 140 km/h! Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport