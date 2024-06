Grbić już wybrał skład na Paryż? Wymowne słowa

Do rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Paryżu zostało jeszcze kilkadziesiąt dni, ale wiele wskazuje na to, że selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić wybrał już skład na najważniejszą imprezę czterolecia. Przekonują o tym eksperci.

Przypomnijmy, że na igrzyska do Paryża serbski szkoleniowiec będzie mógł zabrać jedynie 13 zawodników. To bardzo mocno komplikuje selekcję, biorąc pod uwagę, ilu jest zainteresowanych powołaniem. Wydaje się jednak, że doświadczony trener postawi na sprawdzonych graczy i nie należy spodziewać się niespodzianek, mimo że trwają rozgrywki Ligi Narodów.

- Czas selekcji pozornie trwa, chociaż trochę się uśmiechamy, bo ta selekcja Nikoli Grbicia raczej została wykonana. Oby nie zadecydował los zdrowotny. Nikola nie musi specjalnie przyspieszać tematu. Zaangażowanie chłopaków jest maksymalne i nikt tej kadrze nie odmówi. Liga Narodów być może jeszcze pozornie kogoś sprawdza. Zdajemy sobie sprawę, że w pewnym momencie wszystkie reprezentacje pokazują swój trzon i zgranie jest ważne. Jesteśmy na etapie wstępu, bo pierwszy mecz wyglądał właśnie tak, że zgrani nie jesteśmy - przyznał Wojciech Drzyzga.

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko już jasne. Siatkarski gigant podał kadrę na igrzyska

Wszystko zatem wskazuje na to, że tylko czynnik zdrowotny może zadecydować o zmianach w selekcji Grbicia. Na szczęście nikt nie narzeka na kontuzje.

- Mówimy o tym zdrowiu i faktycznie oby to nie decydowało o selekcji Nikoli. Zdrowie naprawiliśmy, bo jesteśmy teoretycznie wszyscy gotowi do grania i stąd duże zmiany w składzie, ale są zaległości w graniu. Amerykanie potrzebowali jednego weekendu, pojechali wszyscy i wyglądali naprawdę nieźle w tym pierwszym spotkaniu, a my nie wiemy, jak wyglądamy - rzekł Piotr Gruszka.

Polacy oprócz zmagań w japońskiej Fukuoce, rozegrają jeszcze jeden turniej Ligi Narodów w dniach 19-23 czerwca we słoweńskiej Ljubljanie, a następnie wezmą udział w turnieju finałowym w Łodzi, którego są gospodarzami.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dyskusja ekspertów w załączonym materiale wideo.