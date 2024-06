Wszystko już jasne. Siatkarski gigant podał kadrę na igrzyska

Amerykanie znowu najszybciej pokazali kadrę na igrzyska. Niecały miesiąc temu ujawnili powołania do męskiej kadry, natomiast w środę Karch Kiraly podał listę 12 zawodniczek i 5 zastępczyń, które w Paryżu będą reprezentować Stany Zjednoczone.

Obrończynie tytułu do takich weteranek jak Jordan Larson czy Kelsey Robinson Cook (będą to dla nich odpowiednio czwarte i trzecie igrzyska) dołożą kilka olimpijskich debiutantek. Dla Lauren Carlini, Kathryn Plummer, Avery Skinner i Dany Rettke będą to pierwsze igrzyska w karierze.

- Nasza podstawowa grupa 25 zawodniczek wykonała świetną pracę w ciągu ostatnich miesięcy, przygotowując się, aby pomóc wydobyć to, co najlepsze w każdej osobie, z myślą o igrzyskach olimpijskich w Paryżu - zachwalał swoje podopieczne amerykański selekcjoner, cytowany na oficjalnej stronie "usavolleyball.org".

Na igrzyska może jednak pojechać tylko 12 zawodniczek, a więc Kiraly musiał stanąć przed trudnymi wyborami.

- Takie selekcje mają zarówno gorzki, jak i słodki smak. Gorzkie jest to, że nie możemy zabrać wszystkich 25 wyjątkowych kobiet do Paryża. Słodkie jest to, że nasz skład olimpijski jest teraz jasny i jesteśmy zachwyceni tą grupą - przyznał czterokrotny mistrz olimpijski.

Poza główną dwunastką musiał też wytypować zastępczynie na każdej z pozycji na wypadek kontuzji, a więc poniekąd najlepsze zawodniczki spoza głównej 12. Ostatecznie wybór padł na piątkę Hancock, Frantti, Hentz, Stevenson Hall i Lanier.

- Nasza piątka zastępczyń to wyjątkowa grupa, przed którą stoją trudne, ale kluczowe zadania. Każdego dnia muszą dawać z siebie wszystko, robić wszystko, co w ich mocy, by uczynić drużynę lepszą, a także pozostawać w gotowości na wypadek jakiejś kontuzji lub choroby. Nikt nie jest w stanie wykonać tych zadań lepiej niż te pięć kobiet - publicznie okazał swoje zaufanie Kiraly.

Kadra damska USA na Igrzyska Olimpijskie:

Przyjmujące: Avery Skinner, Jordan Larson, Kathryn Plummer, Kelsey Robinson Cook

Rozgrywające: Jordyn Poulter, Lauren Carlini

Środkowe: Haleigh Washington, Dana Rettke, Chiaka Ogbogu

Atakujące: Annie Drews, Jordan Thompson

Libero: Justine Wong-Orantes

Zastępczynie: Micha Hancock, Ali Frantti, Morgan Hentz, Anna Stevenson Hall, Khalia Lanier

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport