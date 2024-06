Klasyk nie rozczarował! Emocje w starciu gigantów. Dobra wiadomość dla Polski

W nocy z środy na czwartek czasu polskiego odbyło się jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań siatkarskiej Ligi Narodów. Reprezentacja Francji zmierzyła się z Włochami. Lepsi okazali się "Trójkolorowi", którzy wygrali 3:2. Dla Italii była to pierwsza porażka w tegorocznej edycji VNL.

Włosi przed tym meczem mogli pochwalić się kompletem czterech zwycięstw po pierwszym tygodniu zmagań w Lidze Narodów. Z kolei Francuzi mieli jedną porażkę - ze Słowenią 1:3.

Obie reprezentacje spotkały się w kanadyjskiej Ottawie. "Trójkolorowi" przystąpili bez swojej największej gwiazdy - Ervina Ngapetha, ale za to kibice mogli dostrzec m.in. Antoine'a Brizarda, Jeana Patry'ego, Kevina Tillie czy Benjamina Toniuttiego. Po drugiej stronie siatki największym nazwiskiem był bez wątpienia Simone Giannelli.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze awansowali do głównej drabinki turnieju w Ostrawie

Mecz był bardzo emocjonujący. Pierwszego seta wygrała Francja 25:23, mimo że to Włosi przez długi czas prowadzili. Druga odsłona to już wyraźna dominacja Italii i jej zwycięstwo 25:18. Bardzo wyrównana była trzecia odsłona, w której tylko raz jednej z drużyn (a konkretnie Włochom) udało się wypracować większą niż trzypunktową przewagę. Końcówka należała do gospodarzy tegorocznych igrzysk, którzy powtórzyli wynik z premierowej partii.

Squadra Azzurra nie zamierzała jednak rezygnować z podtrzymania znakomitej passy w Lidze Narodów i dopięła swego doprowadzając do tie-breaka. W czwartym secie ponowie nasiliła się przewaga ekipy z Półwyspu Apenińskiego, o czym świadczy wynik 25:19.

Decydująca odsłona to już koncert gry Francuzów. Zaczęli od mocnego uderzenia, czego dowodem prowadzenie 5:1 i 7:2. Włosi nie byli w stanie podnieść się i ostatecznie ulegli 10:15 oraz w całym spotkaniu 2:3.

Taki wynik sprawił, że sytuacja w czołówce tabeli Ligi Narodów zacieśniła się. Italia poniosła pierwszą porażkę i po pięciu rozegranych meczach ma taki sam bilans, co Polska i Francja. Biało-czerwoni mogą zatem postarać się niebawem o wyprzedzenie mistrzów świata.

Warto zaznaczyć, że spośród tych zespołów, tylko Włosi wciąż nie są pewni olimpijskiej kwalifikacji, przez co muszą starać się o jak najlepszą grę w tych rozgrywkach i uważnie obserwować ranking FIVB. Oprócz tego trwa jeszcze walka o udział w turnieju finałowym Ligi Narodów. Tutaj akurat pewni swego mogą być Polacy, ponieważ będą gospodarzami zmagań w Łodzi.

Francja - Włochy 3:2 (25:23, 18:25, 25:23, 19:25, 15:10)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Skrót meczu Francja - Włochy w załączonym materiale wideo.