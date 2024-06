Polscy siatkarze awansowali do głównej drabinki turnieju w Ostrawie

Siatkarze plażowi Piotr Kantor i Jakub Zdybek awansowali do głównej drabinki turnieju elity cyklu Beach Pro Tour w Ostrawie. Polacy odnieśli dwa zwycięstwa w kwalifikacjach i po raz pierwszy w tym sezonie zagrają w fazie grupowej imprezy tej rangi.

W pierwszym spotkaniu eliminacji Kantor i Zdybek pokonali Holendrów Alexandra Brouwera i Roberta Meeuwsena 2:1 (15:21, 21:17, 15:11), natomiast w drugim Hiszpanów Pablo Herrerę i Adriana Gavirę 2:1 (21:19, 22:24, 17:15).

Będą oni jedynymi reprezentantami Polski w rozgrywkach w Ostrawie. Do imprezy nie zgłosiła się najlepsza biało-czerwona para Michał Bryl i Bartosz Łosiak.

Faza grupowa rozpocznie się w czwartek. Rozgrywki w Ostrawie, które mają najwyższą kategorię Elite 16, zakończą się w niedzielę.

Kantor i Zdybek, którzy grają razem od czerwca zeszłego roku, dopiero drugi raz i pierwszy w tym sezonie awansowali do głównej drabinki turnieju elity. Ich największy wspólny sukces do tej pory to drugie miejsce w imprezie niższej rangi Challenge w Chiang Mai w Tajlandii w listopadzie zeszłego roku

