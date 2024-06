Stefano Lavarini wprost po losowaniu! Jak ocenił rywalki Polek na igrzyskach olimpijskich?

W środę odbyło się losowanie grup siatkarskiej rywalizacji na zbliżających się igrzyskach olimpijskich. Już wiemy, że naprzeciwko Polek na pierwszym etapie turnieju staną Brazylijki, Japonki oraz Kenijki. Co o rywalkach Biało-Czerwonych miał do powiedzenia Stefano Lavarini?

- Nie byłem za bardzo zaangażowany w zgadywanie, z kim zmierzymy się w grupie na igrzyskach olimpijskich. Byłem przekonany, że nieważne, w której grupie skończymy, to rywalizacja będzie bardzo trudna. W tym sezonie poziom na igrzyskach olimpijskich będzie bardzo wyrównany. W naszej grupie będą reprezentanci różnych kontynentów, którzy prezentują inne szkoły gry w siatkówkę. Brazylia i Japonia to dwa bardzo dobre techniczne zespoły. Mają też ogromną jakość w defensywie. My jesteśmy drużyną, która lubi atakować i to właśnie w ofensywie upatrujemy naszych największych szans. Przez to mecze z Brazylią i Japonią będą bardzo trudne - stwierdził szkoleniowiec w rozmowie przeprowadzonej dzięki uprzejmości Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Selekcjoner powiedział także kilka słów na temat siatkarskiej reprezentacji Kenii.

- Mam też doświadczenie, jeżeli chodzi o reprezentację Kenii, ponieważ mierzyłem się z nią na poprzednich igrzyskach olimpijskich. To specyficzny zespół, przeciw któremu nie gra się łatwo. To bardzo fizyczna drużyna. W przeszłości Kenijki popełniały błędy, ale zawsze potrafią znaleźć odpowiedni rytm podczas meczu. Wcześniej wspomniana fizyczność powoduje, że mecze przeciwko tej reprezentacji są bardzo specyficzne - podsumował.

Włoch przyznał, że czasami na igrzyskach olimpijskich zdarzają się niespodzianki.

- Uważam, że na igrzyskach olimpijskich nie zawsze liczy się to, która drużyna jest lepsza na papierze. Istotne, żeby być w dobrej formie na turniej i wykorzystywać wszystkie okazje, których nie będzie dużo. Nawet nie chcę tworzyć rankingu i mówić, które grupa jest najtrudniejsza. Dla nas najważniejsze jest, żeby dobrze się przygotować. Nie obchodzą nas wyniki w pozostałych grupach, bo nie wpływają na naszą przyszłość. Jesteśmy skupieni na naszych meczach - zakończył Lavarini.

