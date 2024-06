- Trener rotuje, po to ten turniej też jest. Mamy na tyle jakości na każdej pozycji, że trener może robić selekcję i w każdym meczu może wypuszczać inną szóstkę. Każdy musi być gotowy. To jest tylko sport, czasami ktoś zagra lepiej, ktoś zagra gorzej. Po to są zmiany, po to mamy szeroką kadrę, żeby to wykorzystywać - powiedział po meczu Polska - Włochy Tomasz Fornal.

Przypomnijmy, że w środę Biało-Czerwoni pokonali rywali z Półwyspu Apenińskiego w trzech setach. Podczas spotkania przyjmujący reprezentacji Polski po udanych akcjach często posyłał przeciwnikom zaczepne spojrzenia. Jak sam stwierdził, jest to element, który pozytywnie go mobilizuje w trakcie meczu.

- Rozmawialiśmy z chłopakami, że to jest silniejsze ode mnie. Dobrze mi się tak gra, nie zamierzam tego zmieniać. Jeśli komuś się to nie podoba, to już jest jego sprawa. Kończymy mecz, to uścisnę im rękę. Są uśmiechy w pewnych momentach, po meczu możemy wypić razem kawę. Na mecz wychodzimy po to, żeby wygrywać. Jeżeli ja lepiej się po tym czuję i lepiej mi się gra, kiedy jestem nabuzowany i nakręcony, to nie zamierzam tego zmieniać. Nie wszystkim się to może podobać, ale trudno, taki jestem - tłumaczył Fornal.

W piątek podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Argentyńczykami. Przypomnijmy, że trenerem ekipy z Ameryki Południowej jest Marcelo Mendez, a zatem szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla, którego zawodnikiem jest Fornal. 26-latek podkreślił, że nie może doczekać się tej potyczki.

- Mam z nim bardzo dobry kontakt, szanujemy się. Na pewno jakieś zaczepki się pojawią, ale to zawsze jest z przymrużeniem oka - mówił.

Ponadto zaznaczył, że jest optymistycznie nastawiony przed starciem z "Albicelestes". Niemniej jednak spodziewa się trudnego meczu.

- Na pewno się postawią. Każdy chce nam pokazać miejsce w szeregu, dlatego spodziewamy się ciężkiego spotkania. Mają klasowego rozgrywającego i dobrych zawodników na każdej pozycji. To będzie ciężki mecz, ale to my wyjdziemy zwycięsko - stwierdził.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mtu, Polsat Sport