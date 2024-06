Wilfredo Leon zachwycił po powrocie, ale chce pokazać jeszcze więcej. Co za słowa!

Rywalizacja na turnieju w Lublanie w ramach Ligi Narodów nie mogła się zacząć lepiej. Reprezentacja Polski wygrała z Włochami 3:0. Jednym z najważniejszych wydarzeń ze środowego meczu był powrót Wilfredo Leona do gry w reprezentacji. Zobaczcie, co siatkarz powiedział po tym udanym starciu.

Zawodnik w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz tak skomentował potrzebę spełnienia oczekiwań kibiców drużyny narodowej w pierwszym meczu po przerwie.

- Mam nadzieję, że było to satysfakcjonujące. Czuje się bardzo zadowolony, bo wygraliśmy. Nie mówię o indywidualnym aspekcie, bo mogę jeszcze wiele poprawić. Jako pierwszy mecz... czekałem na takie emocje i w końcu je dostałem. Czekam na kolejne - wyznał Wilfredo Leon, który w meczu z Włochami był najlepiej punktującym zawodnikiem.

ZOBACZ TAKŻE: Świetny wynik polskich siatkarzy! Pierwsze miejsce na wyciągnięcie ręki

Spytany o swój powrót do zdrowia, przyjmujący zapewnił, że już jest w pełni gotowy do gry.

- Czuję się bardzo dobrze, praca na siłowni była bardzo intensywna. Problemów już nie ma - zapewnił Polak - Jestem gotowy, drużyna jest gotowa. Czekamy jeszcze na kolejne spotkania, szczególnie, jeśli będą na tym samym poziomie.

Trener Ferdinando De Giorgi na ostatni turniej fazy interkontynentalnej Ligi Narodów zabrał rezerwowy skład, ale polski przyjmujący nie bagatelizował wagi tego zwycięstwa.

- To jest drużyna, która za kilka lat będzie pierwszym zespołem. Wiemy, że są młodzi, ale jakbyśmy nie grali na naszym normalnym poziomie, to byłaby to inna rozmowa - stwierdził Leon.

Następnym rywalem, z którym mierzyć się będzie siatkarska reprezentacja Polski, jest kadra Argentyny. Leon nie miał wątpliwości, że nasza drużyna będzie musiała zostawić dużo zdrowia na boisku.

- Postawią się, będą grać twardo. Nastawiamy się, że będziemy musieli walczyć trochę więcej niż w tym meczu - zapowiedział przyjmujący.

W kolejnych spotkaniach Polacy zmierzą się z Argentyną (piątek 21 czerwca), Serbią (sobota 22 czerwca) oraz Kubą (niedziela 23 czerwca).

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport