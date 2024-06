Świetny wynik polskich siatkarzy! Pierwsze miejsce na wyciągnięcie ręki

W środę 19 czerwca polscy siatkarze stanęli naprzeciwko zawodników z Włoch podczas turnieju Ligi Narodów w Lublanie. Podopieczni Nikoli Grbicia bez większych problemów przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, pokonując ekipę z Półwyspu Apenińskiego w trzech setach. To zwycięstwo okazało się kluczowe w kontekście tabeli Ligi Narodów.

Dzięki temu triumfowi Biało-Czerwoni dopisali do swojego konta kolejne trzy punkty, przez co awansowali na drugie miejsce w tabeli międzynarodowej rywalizacji. Wyżej od Polaków obecnie plasuje się tylko narodowa drużyna Słowenii, która do tej pory zebrała 21 "oczek", czyli tyle samo co polscy siatkarze. Warto jednak przypomnieć, że Słoweńcy mają o jedno zwycięstwo więcej niż zawodnicy prowadzeni przez Grbicia.

Oczywiście sytuacja, jeżeli chodzi o wygląd tabeli Ligi Narodów, jest dynamiczna. W czwartek odbędą się bowiem kolejne mecze międzynarodowego turnieju, które mogą wpłynąć na ostateczny wygląd zestawienia.

Polacy swoje następne spotkanie w Lidze Narodów rozegrają już w piątek 21 czerwca. Wtedy zmierzą się z Argentyńczykami. Transmisja meczu w Polsacie, Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.