Kolejny polski akcent w Perugii! Siatkarski transfer potwierdzony

Perugia to miejsce dobrze znane polskim kibicom siatkówki. W klubach z tego miasta grało kilku siatkarzy oraz kilka siatkarek reprezentacji Polski. Teraz do tego grona dołączyła kolejna zawodniczka.

Aleksandra Gryka (rocznik 2000) gra na pozycji środkowej. Występowała w klubach Legionovia Legionowo oraz ŁKS Commercecon Łódź (2022–24). Z łódzką drużyną wywalczyła mistrzostwo Polski (2023), dwukrotnie zagrała w finale Pucharu Polski, występowała też w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Rozegrała łącznie cztery sezony w ekstraklasie siatkarek i wystąpiła w 75 meczach. Ma też za sobą roczny pobyt w USA, gdzie grała w drużynie University of Southern California (2020–21).

W reprezentacji Polski zadebiutowała w 2021 roku. Znalazła się również w szerokim składzie na tegoroczną edycję Ligi Narodów.

Teraz siatkarka zdecydowała się na zagraniczny kontrakt. Zagra w klubie Serie A1 – Bartoccini Fortinfissi Perugia.

– Wybrałam Perugię, ponieważ to ambitny klub z dużymi projektami i celami do osiągnięcia. Wierzę w filozofię tej drużyny i jestem gotowa dać z siebie wszystko, by pomóc temu zespołowi. Ludzie tutaj są naprawdę mili i myślę, że bycie częścią tej drużyny będzie niesamowitą przygodą – przyznała Aleksandra Gryka, cytowana przez stronę klubu.